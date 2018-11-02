Коломойский иронично прокомментировал отсутствие своей фамилии в санкционном списке РФ
Известный украинский миллиардер и политик Игорь Коломойский иронично прокомментировал отсутствие своей фамилии в санкционном списке РФ, который был обнародован накануне. По словам экс-губернатора Днепропетровской области, президент Украины Петр Порошенко лично вычеркнул его из этого перечня.
Как сообщает УНИАН, по словам Коломойского, Москва согласовывала свой санкционный список с администрацией Петра Порошенко. И якобы тот вычеркнул имя Коломойского с целью выставить его перед своими американскими партнерами в качестве российского агента.
А Виктор Пинчук оказался в этом перечне по причине недружественных отношений с Петром Порошенко, убежден Игорь Коломойский.
Как сообщает УНИАН, по словам Коломойского, Москва согласовывала свой санкционный список с администрацией Петра Порошенко. И якобы тот вычеркнул имя Коломойского с целью выставить его перед своими американскими партнерами в качестве российского агента.
А Виктор Пинчук оказался в этом перечне по причине недружественных отношений с Петром Порошенко, убежден Игорь Коломойский.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:10