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Экс-солистка группы "Тутси" Мария Вебер развелась с мужем

Экс-солистка группы «Тутси» Мария Вебер развелась с Сергеем Буниным после двух лет счастливого брака. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь бывшего мужа певицы.

Экс-солистка группы "Тутси" Мария Вебер развелась с мужем

Роскошная свадьба бывшей солистки группы «Тутси» Марии Вебер и председателя совета директоров «Русской медиагруппы» Сергея Бунина состоялась два года назад в элитном подмосковном гольф-клубе. По словам певицы, её мужем стал лучший мужчина, превративший её жизнь в сказку. Поэтому информация о разводе звезды стала неожиданностью для поклонников её таланта. Причины развода не сообщает ни одна из сторон.

Напомним, что ранее в Сети хакерами были выложены интимные фотографии Марии Вебер, на которых она снимает себя обнажённой. Снимки разместили на взломанной странице актрисы Марии Горбань в Instagram. Кроме Вебер от хакеров пострадали Юлия Ковальчук, бизнесмен Дмитрий Якубовский, супружеская чета Мамаевых.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:00

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