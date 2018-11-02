Экс-солистка группы "Тутси" Мария Вебер развелась с мужем





Роскошная свадьба бывшей солистки группы «Тутси» Марии Вебер и председателя совета директоров «Русской медиагруппы» Сергея Бунина состоялась два года назад в элитном подмосковном гольф-клубе. По словам певицы, её мужем стал лучший мужчина, превративший её жизнь в сказку. Поэтому информация о разводе звезды стала неожиданностью для поклонников её таланта. Причины развода не сообщает ни одна из сторон.Напомним, что ранее в Сети хакерами были выложены интимные фотографии Марии Вебер, на которых она снимает себя обнажённой. Снимки разместили на взломанной странице актрисы Марии Горбань в Instagram. Кроме Вебер от хакеров пострадали Юлия Ковальчук, бизнесмен Дмитрий Якубовский, супружеская чета Мамаевых.