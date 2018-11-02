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Роза Сябитова показала кадры со съемок нового сезона «Давай поженимся!»

В своем микроблоге Instagram Роза Сябитова рассказала, что одна из самых популярных программ российского телевидения сменит свой формат. Главная телесваха показала подписчикам кадры со съемок нового сезона шоу «Давай поженимся!», приоткрыв закулисье проекта.

Роза Сябитова показала кадры со съемок нового сезона «Давай поженимся!»

Ранее в Сети появлялась информация о том, что программа больше не будет выходить в эфир, но телезрители высказались против этого решения. Поэтому сейчас команда трудится над новым сезоном «Давай поженимся!», изменив формат проекта.

Розя Сябитова призналась своим фолловерам, что она совершенно не разбирается в программах и приложениях для современных гаджетов. Но телесваха не хочет отставать от молодого поколения, поэтому решила почаще снимать видео. Ведущая показала съемочный процесс нового сезон популярного шоу. Теперь поклонники будут с нетерпением ждать выхода «Давай поженимся!» в новом формате.

Недавно у ведущей программы Ларисы Гузеевой в семье случилась трагедия – она похоронила свою мать. Уход из жизни близкого человека стал для знаменитости настоящим ударом. Гузеева несколько недель не общалась со своими подписчиками, пытаясь пережить горе самостоятельно. Фолловеры очень переживали за ее эмоциональное состояние и постоянно поддерживали комментариями свою любимую ведущую.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:52

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