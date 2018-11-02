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Новый электромобиль ORA R1 от концерна Great Wall оценен в 580 тысяч рублей

Новый китайский электромобиль ORA R1 обойдется покупателям всего в 580 тысяч рублей. Снизить цену автоконцерну Great Wall удалось благодаря государственным субсидиям, предоставленным китайским правительством покупателям электрокаров.

Новый электромобиль ORA R1 от концерна Great Wall оценен в 580 тысяч рублей

Так, минимальная цена на ORA R1 составит 581 тысячу рублей или 61 800 юаней, максимальная — 713 тысяч рублей или 75 800 юаней в зависимости от комплектации и запаса хода: от 310 до 350 км.

Впервые электрокар ORA R1 был показан публике весной 2018 года на международном автосалоне в Пекине. Презентация автомобиля состоялась в рамках празднования первого дня рождения суббренда ORA, созданного китайским концерном Great Wall для реализации электрокаров.



 
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Авто
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:41

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