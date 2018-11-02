Новый электромобиль ORA R1 от концерна Great Wall оценен в 580 тысяч рублей
Новый китайский электромобиль ORA R1 обойдется покупателям всего в 580 тысяч рублей. Снизить цену автоконцерну Great Wall удалось благодаря государственным субсидиям, предоставленным китайским правительством покупателям электрокаров.
Так, минимальная цена на ORA R1 составит 581 тысячу рублей или 61 800 юаней, максимальная — 713 тысяч рублей или 75 800 юаней в зависимости от комплектации и запаса хода: от 310 до 350 км.
Впервые электрокар ORA R1 был показан публике весной 2018 года на международном автосалоне в Пекине. Презентация автомобиля состоялась в рамках празднования первого дня рождения суббренда ORA, созданного китайским концерном Great Wall для реализации электрокаров.
Так, минимальная цена на ORA R1 составит 581 тысячу рублей или 61 800 юаней, максимальная — 713 тысяч рублей или 75 800 юаней в зависимости от комплектации и запаса хода: от 310 до 350 км.
Впервые электрокар ORA R1 был показан публике весной 2018 года на международном автосалоне в Пекине. Презентация автомобиля состоялась в рамках празднования первого дня рождения суббренда ORA, созданного китайским концерном Great Wall для реализации электрокаров.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:41