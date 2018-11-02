Радиация от мобильника вызвала рак сердца у самцов крыс





Лабораторные грызуны подвергались воздействию высокого уровня радиации, сопоставимой со связью стандартов 2G и 3G. Уровень 5 G или Wi-Fi – не рассматривался. В отношении крысиных самок и детенышей результат не был столь явным, как в отношении самцов, у которых были диагностированы радикальные дефективные изменения.В частности, у самцов крыс влияние мобильной радиации вызвало образование раковых опухолей в области сердца и, в меньшей степени, в области мозга и надпочечников. Примечательным фактом, который вызвал у экспертов некоторое удивление, стало то, что облученные самцы жили дольше, чем животные из контрольной группы, не подвергавшиеся облучению.