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Радиация от мобильника вызвала рак сердца у самцов крыс

Американские ученые из Национальных институтов здоровья (NIH) выявили достоверное доказательство негативного влияния радиационного излучения от сотовых телефонов. В результате многолетних научных изысканий было установлено, что радиация от мобильника вызывает рак сердца у самцов подопытных крыс.

Радиация от мобильника вызвала рак сердца у самцов крыс

Лабораторные грызуны подвергались воздействию высокого уровня радиации, сопоставимой со связью стандартов 2G и 3G. Уровень 5 G или Wi-Fi – не рассматривался. В отношении крысиных самок и детенышей результат не был столь явным, как в отношении самцов, у которых были диагностированы радикальные дефективные изменения.

В частности, у самцов крыс влияние мобильной радиации вызвало образование раковых опухолей в области сердца и, в меньшей степени, в области мозга и надпочечников. Примечательным фактом, который вызвал у экспертов некоторое удивление, стало то, что облученные самцы жили дольше, чем животные из контрольной группы, не подвергавшиеся облучению.



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:18

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