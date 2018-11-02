Блогер Хованский заявил, что секрет популярности Ольги Бузовой в ее уязвимости
На YouTube появился очередной ролик от видеоблогера Юрия Хованского, который раскрыл секрет популярности Ольги Бузовой.
Молодой человек заявил, что глупость бывшей блондинки кажущаяся, тогда как она уже в три года освоила азбуку, счет и азы английского языка.
Узнаваемой Бузова стала после участия в реалити-шоу «Дом-2», а затем популярности добавил Ольге развод с мужем Дмитрием Тарасовым – за отношениями «тарабузиков» следила вся страна.
По словам Хованского, в те месяцы, когда Бузова страдала от коварства футболиста, вместе с ней переживал весь народ. Отсюда вытекает, что популярность Ольги Бузовой держится на ее уязвимости, а все ее «беды» хорошо знакомы рядовым гражданам.
Как известно, все, за что бы ни бралась Бузова, у нее получается, и это тоже является феноменальным, но тут Хованский уверен, что «виновата» ее красивая внешность, которая открывает перед ней многие двери.
Молодой человек заявил, что глупость бывшей блондинки кажущаяся, тогда как она уже в три года освоила азбуку, счет и азы английского языка.
Узнаваемой Бузова стала после участия в реалити-шоу «Дом-2», а затем популярности добавил Ольге развод с мужем Дмитрием Тарасовым – за отношениями «тарабузиков» следила вся страна.
По словам Хованского, в те месяцы, когда Бузова страдала от коварства футболиста, вместе с ней переживал весь народ. Отсюда вытекает, что популярность Ольги Бузовой держится на ее уязвимости, а все ее «беды» хорошо знакомы рядовым гражданам.
Как известно, все, за что бы ни бралась Бузова, у нее получается, и это тоже является феноменальным, но тут Хованский уверен, что «виновата» ее красивая внешность, которая открывает перед ней многие двери.