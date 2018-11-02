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Блогер Хованский заявил, что секрет популярности Ольги Бузовой в ее уязвимости

На YouTube появился очередной ролик от видеоблогера Юрия Хованского, который раскрыл секрет популярности Ольги Бузовой.

Молодой человек заявил, что глупость бывшей блондинки кажущаяся, тогда как она уже в три года освоила азбуку, счет и азы английского языка.

Блогер Хованский заявил, что секрет популярности Ольги Бузовой в ее уязвимости

Узнаваемой Бузова стала после участия в реалити-шоу «Дом-2», а затем популярности добавил Ольге развод с мужем Дмитрием Тарасовым – за отношениями «тарабузиков» следила вся страна.

Блогер Хованский заявил, что секрет популярности Ольги Бузовой в ее уязвимости

По словам Хованского, в те месяцы, когда Бузова страдала от коварства футболиста, вместе с ней переживал весь народ. Отсюда вытекает, что популярность Ольги Бузовой держится на ее уязвимости, а все ее «беды» хорошо знакомы рядовым гражданам.

Как известно, все, за что бы ни бралась Бузова, у нее получается, и это тоже является феноменальным, но тут Хованский уверен, что «виновата» ее красивая внешность, которая открывает перед ней многие двери.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:30

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