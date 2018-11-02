Блогер Хованский заявил, что секрет популярности Ольги Бузовой в ее уязвимости





Молодой человек заявил, что глупость бывшей блондинки кажущаяся, тогда как она уже в три года освоила азбуку, счет и азы английского языка.Узнаваемой Бузова стала после участия в реалити-шоу «Дом-2», а затем популярности добавил Ольге развод с мужем Дмитрием Тарасовым – за отношениями «тарабузиков» следила вся страна.По словам Хованского, в те месяцы, когда Бузова страдала от коварства футболиста, вместе с ней переживал весь народ. Отсюда вытекает, что популярность Ольги Бузовой держится на ее уязвимости, а все ее «беды» хорошо знакомы рядовым гражданам.Как известно, все, за что бы ни бралась Бузова, у нее получается, и это тоже является феноменальным, но тут Хованский уверен, что «виновата» ее красивая внешность, которая открывает перед ней многие двери.