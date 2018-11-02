Audi создал особый концепт-кар для мультфильма





Автомобиль рассчитан на двоих человек, и под его капотом размещена электрическая силовая установка, а также система беспилотного вождения. Оборудование автомобиля включает в себя голографическую приборную панель, специальные шпионские гаджеты и искусственный интеллект.Премьера Spies in Disguise запланирована на сентябрь следующего года. До этого разработчики Audi уже создавали специальные автомобили для кинофильмов. В 2004 году была произведена модель Audi RSQ, на которой передвигался герой Уилла Смита в фильме «Я, робот». Отметим, что именно Уилл Смит озвучит Ланса Стерлинга в новом мультфильме.