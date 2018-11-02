Audi создал особый концепт-кар для мультфильма
Разработчики немецкой компании Audi создали особый концепт-кар Audi RSQ e-tron для мультфильма Spies in Disguise. Производители совместно с дизайнерами-мультипликаторами Blue Sky Studios создали особый автомобиль для главного героя мультфильма шпиона Ланса Стерлинга.
Автомобиль рассчитан на двоих человек, и под его капотом размещена электрическая силовая установка, а также система беспилотного вождения. Оборудование автомобиля включает в себя голографическую приборную панель, специальные шпионские гаджеты и искусственный интеллект.
Премьера Spies in Disguise запланирована на сентябрь следующего года. До этого разработчики Audi уже создавали специальные автомобили для кинофильмов. В 2004 году была произведена модель Audi RSQ, на которой передвигался герой Уилла Смита в фильме «Я, робот». Отметим, что именно Уилл Смит озвучит Ланса Стерлинга в новом мультфильме.
Автомобиль рассчитан на двоих человек, и под его капотом размещена электрическая силовая установка, а также система беспилотного вождения. Оборудование автомобиля включает в себя голографическую приборную панель, специальные шпионские гаджеты и искусственный интеллект.
Премьера Spies in Disguise запланирована на сентябрь следующего года. До этого разработчики Audi уже создавали специальные автомобили для кинофильмов. В 2004 году была произведена модель Audi RSQ, на которой передвигался герой Уилла Смита в фильме «Я, робот». Отметим, что именно Уилл Смит озвучит Ланса Стерлинга в новом мультфильме.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 07:30