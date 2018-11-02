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Дима Билан рассказал о возможном возвращении в шоу «Голос»

В комментарии журналистам певец и бывший тренер «Голоса» Дима Билан рассказал о возможном возвращении в шоу. Он отметил, что очень устал за пять сезонов и теперь хочет отдохнуть, а вот в будущем он не исключает для себя возможности возвращения.

Дима Билан рассказал о возможном возвращении в шоу «Голос»

Билан отмечает, что отдал очень много сил проекту. По его словам, это было видно на экране, хотя многие моменты и не попали в телевизионный эфир. Особенно это было в первый год, когда артист себя не жалел и выкладывался на все 100%. В то же время, он не может сказать, что позволял себе поблажки в остальные годы. Все это время он переживал сумасшедшие нагрузки, которые певец назвал массированными атаками на психику, связанными с «огромным количеством психотипов».

Сегодня тренерами «Голоса» являются репер Баста (Василий Вакуленко), певица Ани Лорак, лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и композитор и продюсер Константин Меладзе. Поклонники в социальных сетях и комментариях нередко высказывали мнение, что квартет жюри Александр Градский, Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан является «золотым», и вряд ли кому-то удастся их переплюнуть по зрительской любви.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:00

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