Дима Билан рассказал о возможном возвращении в шоу «Голос»





Билан отмечает, что отдал очень много сил проекту. По его словам, это было видно на экране, хотя многие моменты и не попали в телевизионный эфир. Особенно это было в первый год, когда артист себя не жалел и выкладывался на все 100%. В то же время, он не может сказать, что позволял себе поблажки в остальные годы. Все это время он переживал сумасшедшие нагрузки, которые певец назвал массированными атаками на психику, связанными с «огромным количеством психотипов».Сегодня тренерами «Голоса» являются репер Баста (Василий Вакуленко), певица Ани Лорак, лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и композитор и продюсер Константин Меладзе. Поклонники в социальных сетях и комментариях нередко высказывали мнение, что квартет жюри Александр Градский, Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан является «золотым», и вряд ли кому-то удастся их переплюнуть по зрительской любви.