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Белорус три года притворялся девушкой и обманул больше тысячи мужчин

29-летний житель Белоруссии воспользовался доверчивостью более тысячи мужчин. Он создавал в социальных сетях страницы от имени девушки, чтобы потом выманивать деньги. Об этом стало известно в ходе расследования уголовного дела, сообщает «Sputnik Беларусь».

Белорус три года притворялся девушкой и обманул больше тысячи мужчин

Находчивый молодой человек вступал в переписку с мужчинами, желающими познакомиться с симпатичной девушкой. Потом он просил пополнить ему счет мобильного телефона якобы для разговоров с потенциальным кавалером, а вырученные деньги переводил на свой счет.

Следователи выяснили, что жертвами интернет-знакомств стали более тысячи белорусов. В отношении задержанного открыто делопроизводство по статье о мошенничестве.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:37

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