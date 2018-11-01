Белорус три года притворялся девушкой и обманул больше тысячи мужчин
29-летний житель Белоруссии воспользовался доверчивостью более тысячи мужчин. Он создавал в социальных сетях страницы от имени девушки, чтобы потом выманивать деньги. Об этом стало известно в ходе расследования уголовного дела, сообщает «Sputnik Беларусь».
Находчивый молодой человек вступал в переписку с мужчинами, желающими познакомиться с симпатичной девушкой. Потом он просил пополнить ему счет мобильного телефона якобы для разговоров с потенциальным кавалером, а вырученные деньги переводил на свой счет.
Следователи выяснили, что жертвами интернет-знакомств стали более тысячи белорусов. В отношении задержанного открыто делопроизводство по статье о мошенничестве.
Находчивый молодой человек вступал в переписку с мужчинами, желающими познакомиться с симпатичной девушкой. Потом он просил пополнить ему счет мобильного телефона якобы для разговоров с потенциальным кавалером, а вырученные деньги переводил на свой счет.
Следователи выяснили, что жертвами интернет-знакомств стали более тысячи белорусов. В отношении задержанного открыто делопроизводство по статье о мошенничестве.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:37