Белорус три года притворялся девушкой и обманул больше тысячи мужчин





Находчивый молодой человек вступал в переписку с мужчинами, желающими познакомиться с симпатичной девушкой. Потом он просил пополнить ему счет мобильного телефона якобы для разговоров с потенциальным кавалером, а вырученные деньги переводил на свой счет.Следователи выяснили, что жертвами интернет-знакомств стали более тысячи белорусов. В отношении задержанного открыто делопроизводство по статье о мошенничестве.