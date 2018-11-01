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Павел Воля необычно признался в любви Ляйсан Утяшевой

На своей странице в Instagram комик Павел Воля признался в любви своей супруге гимнастке Ляйсан Утяшевой. Он это сделал в стихотворной форме в присущей ему юмористической манере.

Павел Воля необычно признался в любви Ляйсан Утяшевой

На снимке супруги сфотографированы на фоне мачты корабля. В стихотворении Воля называет Утяшеву «пираткой», «сладкой», «Морган», которая уехала на гастроли. Однако уже на следующей день героиня стихотворения приедет домой с «Кладом, картой и детьми». «Как сказать мне по-другому? Я люблю вас, чёрт возьми!», - завершил стихотворение Павел Воля. За пять часов с момента публикации пост набрал почти 110 тысяч отметок «Нравится» и более 500 комментариев. «Самая красивая пара», «Павел, ну просто выше всяких похвал! Красиво, просто, до самого сердца, нежно и так проникновенно - просто прелесть! Спасибо», «Да блин, это на столько мило, я аж слезу пустила», - писали в комментариях пользователи.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева в браке 6 лет. Они воспитывают двоих детей — 5-летнего сына Роберта и 3-летнюю дочь Софию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:16

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