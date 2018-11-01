Павел Воля необычно признался в любви Ляйсан Утяшевой

На снимке супруги сфотографированы на фоне мачты корабля. В стихотворении Воля называет Утяшеву «пираткой», «сладкой», «Морган», которая уехала на гастроли. Однако уже на следующей день героиня стихотворения приедет домой с «Кладом, картой и детьми». «Как сказать мне по-другому? Я люблю вас, чёрт возьми!», - завершил стихотворение Павел Воля. За пять часов с момента публикации пост набрал почти 110 тысяч отметок «Нравится» и более 500 комментариев. «Самая красивая пара», «Павел, ну просто выше всяких похвал! Красиво, просто, до самого сердца, нежно и так проникновенно - просто прелесть! Спасибо», «Да блин, это на столько мило, я аж слезу пустила», - писали в комментариях пользователи.Павел Воля и Ляйсан Утяшева в браке 6 лет. Они воспитывают двоих детей — 5-летнего сына Роберта и 3-летнюю дочь Софию.