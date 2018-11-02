Пять неожиданных лайфхаков для тех, кто хочет похудеть
В борьбе с лишним весом все средства хороши, считают многие, старательно выбирая диеты или осваивая новый вид физической активности. Но оказывается, есть совершенно неожиданные способы, которые помогут без особых усилий избавиться от лишних килограмм и добиться потрясающей стройности. Итак, пять новых лайфхаков для тех, кто хочет похудеть.
1-Дышите яблоками. Конечно, регулярное употребление этого фрукта также несет массу пользы для организма. Но даже простое вдыхание яблочного аромата несет в себе заряд хорошего настроения и подавление голодных спазмов, убеждены ученые из Университета Чикаго.
2-Чтобы похудеть, нужно побольше поесть. Но только утром. Сытный завтрак позволит меньше отвлекаться на еду в течение дня.
3-Зеркало на обеденном столе. Этот атрибут даст возможность «любоваться» собой во время трапезы, способствуя снижению аппетита.
4- Во Франции возник модный тренд носить тесную одежду. Да, выглядит, наверное, это не столь эстетично, зато ежесекундно напоминает о необходимости похудеть, а при переедании и вовсе вызывает муки совести.
5- Синие занавески на кухне, синяя посуда или даже стены – все это также поможет достигнуть желаемого результата: снизить аппетит и стать более стройным. Такое открытие сделали специалисты из Университета Вашингтона.
1-Дышите яблоками. Конечно, регулярное употребление этого фрукта также несет массу пользы для организма. Но даже простое вдыхание яблочного аромата несет в себе заряд хорошего настроения и подавление голодных спазмов, убеждены ученые из Университета Чикаго.
2-Чтобы похудеть, нужно побольше поесть. Но только утром. Сытный завтрак позволит меньше отвлекаться на еду в течение дня.
3-Зеркало на обеденном столе. Этот атрибут даст возможность «любоваться» собой во время трапезы, способствуя снижению аппетита.
4- Во Франции возник модный тренд носить тесную одежду. Да, выглядит, наверное, это не столь эстетично, зато ежесекундно напоминает о необходимости похудеть, а при переедании и вовсе вызывает муки совести.
5- Синие занавески на кухне, синяя посуда или даже стены – все это также поможет достигнуть желаемого результата: снизить аппетит и стать более стройным. Такое открытие сделали специалисты из Университета Вашингтона.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:00