Пять неожиданных лайфхаков для тех, кто хочет похудеть





1-Дышите яблоками. Конечно, регулярное употребление этого фрукта также несет массу пользы для организма. Но даже простое вдыхание яблочного аромата несет в себе заряд хорошего настроения и подавление голодных спазмов, убеждены ученые из Университета Чикаго.2-Чтобы похудеть, нужно побольше поесть. Но только утром. Сытный завтрак позволит меньше отвлекаться на еду в течение дня.3-Зеркало на обеденном столе. Этот атрибут даст возможность «любоваться» собой во время трапезы, способствуя снижению аппетита.4- Во Франции возник модный тренд носить тесную одежду. Да, выглядит, наверное, это не столь эстетично, зато ежесекундно напоминает о необходимости похудеть, а при переедании и вовсе вызывает муки совести.5- Синие занавески на кухне, синяя посуда или даже стены – все это также поможет достигнуть желаемого результата: снизить аппетит и стать более стройным. Такое открытие сделали специалисты из Университета Вашингтона.