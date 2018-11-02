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Марсоход NASA InSight приблизился к Красной планете с особой миссией

Марсоход NASA InSight приблизился к Красной планете с особой миссией, о чем рассказал журналистам представитель американского космического агентства, известный планетолог и руководитель проекта Брюс Банердт (Banerdt Bruce). На протяжении двух лет аппарат, оснащенный пятиметровым буром и мощным спектрографом, будет заниматься комплексными исследованиями сейсмической активности Марса.

Марсоход NASA InSight приблизился к Красной планете с особой миссией

На автоматическую станцию InSight ученые возложили первую масштабную миссию по детальному исследованию Красной планеты, ее коры, ядра и поверхности. Главным отличием нового марсохода от предшественников станет его стационарное расположение. Находясь на одном месте, марсоход будет замерять силу подземных толчков Марса, а также исследовать его грунт на глубине от 3 до 5 метров.

По планам американских инженеров, InSight должен приземлиться на поверхность Марса уже 26 ноября.



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 05:00

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