Марсоход NASA InSight приблизился к Красной планете с особой миссией





На автоматическую станцию InSight ученые возложили первую масштабную миссию по детальному исследованию Красной планеты, ее коры, ядра и поверхности. Главным отличием нового марсохода от предшественников станет его стационарное расположение. Находясь на одном месте, марсоход будет замерять силу подземных толчков Марса, а также исследовать его грунт на глубине от 3 до 5 метров.По планам американских инженеров, InSight должен приземлиться на поверхность Марса уже 26 ноября.