Марсоход NASA InSight приблизился к Красной планете с особой миссией
Марсоход NASA InSight приблизился к Красной планете с особой миссией, о чем рассказал журналистам представитель американского космического агентства, известный планетолог и руководитель проекта Брюс Банердт (Banerdt Bruce). На протяжении двух лет аппарат, оснащенный пятиметровым буром и мощным спектрографом, будет заниматься комплексными исследованиями сейсмической активности Марса.
На автоматическую станцию InSight ученые возложили первую масштабную миссию по детальному исследованию Красной планеты, ее коры, ядра и поверхности. Главным отличием нового марсохода от предшественников станет его стационарное расположение. Находясь на одном месте, марсоход будет замерять силу подземных толчков Марса, а также исследовать его грунт на глубине от 3 до 5 метров.
По планам американских инженеров, InSight должен приземлиться на поверхность Марса уже 26 ноября.
На автоматическую станцию InSight ученые возложили первую масштабную миссию по детальному исследованию Красной планеты, ее коры, ядра и поверхности. Главным отличием нового марсохода от предшественников станет его стационарное расположение. Находясь на одном месте, марсоход будет замерять силу подземных толчков Марса, а также исследовать его грунт на глубине от 3 до 5 метров.
По планам американских инженеров, InSight должен приземлиться на поверхность Марса уже 26 ноября.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 05:00