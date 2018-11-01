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Денис Лебедев может стать отцом будущего ребенка Ольги Бузовой

На закончившемся телепроекте «Замуж за Бузову» победил сыровар из Суздаля Денис Лебедев.

И именно с этим мужчиной были последние отношения Ольги.

Денис Лебедев может стать отцом будущего ребенка Ольги Бузовой

Знаменитость после расставания с первым мужем футболистом Дмитрием Тарасовым испытывает серьёзные трудности в личной жизни. Как рассказывает сама Бузова, после «железнодорожника» у нее не было ни одного мужчины.

Но надо ли считать финалиста «Замуж за Бузову» Лебедева?

Сегодня поговаривают, что Оля находится в интересном положении и, наконец, скоро станет мамочкой. А кто отец, многочисленные поклонники и хейтеры поняли сразу.

Денис Лебедев может стать отцом будущего ребенка Ольги Бузовой

А раз ни с каким мужчиной звезду не видели, значит, «виноват» в беременности Ольги именно Лебедев. Тут-то и становятся понятно, почему Бузова так тяжело переживала разрыв с Денисом.

Но теперь девушка отвергла мужчину и может стать матерью-одиночкой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:49

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