EA представила карты, доступные в Battlefield V на релизе





Самой большой картой станет «Хамада», действие которой проходит в Северной Африке. Игрокам придется сосредоточится на танковых сражениях в каньонах и узких мостах. Действие «Аэропорта» также происходит в Северной Африке, но на разрушенной военной базе Оси после бомбардировки союзников. «Искореженная сталь» (Франция) представляет собой болотистую местность в районе огромного разрушенного стального моста. Разработчики отмечают, что это самый крупный объект во всей серии. На карте пехота должна пройти по мосту, а танки в это время будут форсировать болота.Во французском «Аррасе» игрокам практически негде будет спрятаться и техника будет идти по открытой местности. В распоряжении солдат лишь траншеи, используя которые необходимо пробраться к городу и именно там пройдут главные сражения. В голландском Роттердаме игроки вступят в бой на узеньких улицах города. Главная задача — сохранить контроль над железнодорожной станцией. Роттердам также станет основной локацией карты «Руины». Однако теперь город предстанет после массированных бомбардировок, и основной бой пройдет между пехотными соединениями на близкой дистанции.Также действия двух карт будут проходить в Норвегии. На карте «Нарвик» солдаты будут сражаться на узких улицах города и открытых локациях в районе промышленной зоны. «Кряж-652» объединит пехотные и авиационные сражения на вершине горы в снегу, где меняются погодные условия. Дополнительная карта «Панцершторм» посвящена первому танковому сражению в ходе Второй мировой войны в бельгийском городе.Релиз Battlefield V состоится 20 ноября. Шутер будет доступен PS4, Xbox One и РС. Пользователи сервисов Electronic Arts и обладатели расширенного издания получат игру раньше других.