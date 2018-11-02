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EA представила карты, доступные в Battlefield V на релизе

Разработчики компании EA представили карты, доступные в шутере Battlefield V на релизе. Речь идет о восьми картах, которые будут доступны в мультиплеере.

EA представила карты, доступные в Battlefield V на релизе


Самой большой картой станет «Хамада», действие которой проходит в Северной Африке. Игрокам придется сосредоточится на танковых сражениях в каньонах и узких мостах. Действие «Аэропорта» также происходит в Северной Африке, но на разрушенной военной базе Оси после бомбардировки союзников. «Искореженная сталь» (Франция) представляет собой болотистую местность в районе огромного разрушенного стального моста. Разработчики отмечают, что это самый крупный объект во всей серии. На карте пехота должна пройти по мосту, а танки в это время будут форсировать болота.


Во французском «Аррасе» игрокам практически негде будет спрятаться и техника будет идти по открытой местности. В распоряжении солдат лишь траншеи, используя которые необходимо пробраться к городу и именно там пройдут главные сражения. В голландском Роттердаме игроки вступят в бой на узеньких улицах города. Главная задача — сохранить контроль над железнодорожной станцией. Роттердам также станет основной локацией карты «Руины». Однако теперь город предстанет после массированных бомбардировок, и основной бой пройдет между пехотными соединениями на близкой дистанции.

Также действия двух карт будут проходить в Норвегии. На карте «Нарвик» солдаты будут сражаться на узких улицах города и открытых локациях в районе промышленной зоны. «Кряж-652» объединит пехотные и авиационные сражения на вершине горы в снегу, где меняются погодные условия. Дополнительная карта «Панцершторм» посвящена первому танковому сражению в ходе Второй мировой войны в бельгийском городе.

Релиз Battlefield V состоится 20 ноября. Шутер будет доступен PS4, Xbox One и РС. Пользователи сервисов Electronic Arts и обладатели расширенного издания получат игру раньше других.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 06:00

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