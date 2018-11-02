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Самые жуткие места во Вселенной перечислил Forbes

Всезнающий журнал Forbes перечислил самые жуткие места во Вселенной, один вид которых не на шутку пугает земного наблюдателя.

Безусловным лидером этого необычного рейтинга стала туманность SH2-136, более известное название которой «Призрак». Поводом для такого «имени» стали многочисленные пылевые облака, которые при звездном подсвечивании напоминают духов и привидений.

Самые жуткие места во Вселенной перечислил Forbes

На втором месте оказалась туманность с громким названием «Рука Бога», а на третьем- «Череп» из созвездия Кита.

В рейтинг самых устрашающих уголков Вселенной вошла туманность «Голова призрака», знаменитое изображение лица на поверхности Марса, скопление трех галактик «Птица», а также околоземный астероид 2015 ТВ-145. Все эти объекты имеют не самую хорошую славу, вызывая далеко не самые приятные ассоциации даже у строгих научных умов.

Ранее ученые NASA показали туманность "Голова ведьмы".



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 03:00

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