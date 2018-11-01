Ксения Бородина снова устроила рейд чистоты в комнате Черно и Оганесяна

«Засрали всю комнату позор стыдобище! Женщина называется! Еще и о каких-то детях думают! Фу гнать их надо. Позор на всю страну!», «Браво borodylia!», «Представляю как от них самих воняет! Только их паре постоянно делают замечание о чистоте, что будет с ребёнком, если родят, из инфекционки вылазить не будет», «Ксюша молодец, почаще так!», «Ксюша, ты крутая!», - писали пользователи Сети в комментариях.

А с недавних пор теледива взялась за Александру Черно, ведь, по ее мнению, она является ужасной грязнулей, о чем свидетельствует постоянный беспорядок в комнате.Сама же Саша обвинений со стороны Ксении никогда не признавала, называя ряд причин, по которым она не успела навести порядок – «только вернулась из Острова любви», «только проснулась», «была на съемках» и т.д. Оправдывал свою девушку и Иосиф Оганесян.Но Бородина не любит, когда ее обвиняют в клевете или предвзятом отношении, а потому, спустя несколько недель после того, как возлюбленные вернулись с Сейшел, она снова навестила их комнату и застала врасплох.В анонсе эфира, который зрители увидят уже завтра, можно заметить, как ведущая ругает Сашу и Иосифа за беспорядок, называя их «свиньями», и выбрасывает их валяющиеся по всем углам вещи на балкон.Стоит отметить, что зрители телестройки бурно поддержали Ксению, похвалили ее и попросили не прекращать борьбу «со свинством Черно».