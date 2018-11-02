Уфологи увидели возле Солнца НЛО в форме куба размером с Землю





Фотографию и видеозапись Уоринг опубликовал на своем сайте. Уфолог отметил, что увидел корабль пришельцев 31 октября во время изучения записей Солнца. Ему показался странным желтоватый шлейф на фоне светила. По мнению Уоринга, корабль использует для передвижения солнечные вещества или другое топливо. Также странным ученым назвал тот факт, что в NASA никаких объяснений по данному поводу не давали.Скотт Уоринг уверен, что данный факт не мог пройти мимо ученых космического агентства, поскольку объект должен был попасть в объектив камер различных космических аппаратов — того же SOHO, но никто из представителей официальной науки не стал обнародовать данный факт. В заключение уфолог указал, что это в очередной раз подтверждает версию, что власти скрывают от людей существование и контакты с представителями внеземных цивилизаций.