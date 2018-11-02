Роскошная Ирина Шейк ошеломила престарелого принца Чарльза

На своей странице в Instagram Ирина Шейк опубликовала снимки, на которых позирует в красивом и элегантном платье. В описанию к снимку она поделилась своими впечатлениями от приема. Она отметила, что мероприятие прошло незабываемо и потрясающе. На снимке модель выходит из автомобиля премиум-класса, а в качестве наряда она выбрала белое платье с вышитым узором.В комментариях к фотографии пользователи восхитились внешним видом Ирины Шейк. «Потрясающая улыбка, великолепная женщина», «Красавица», «Такая хорошенькая, гордость России», «Нереальная! Сама нежность, женственность и красота!», - писали подписчики на разных языках мира. Менее чем за сутки пост набрал более 224 тысяч отметок «Нравится» и почти 1000 комментариев.Ирина Шейк встречается с голливудским актером Брэдли Купером. В 2017 году у них появилась дочь Лея. Модель старается ограждает дочь и личные отношения от внимания назойливых журналистов. Шейк и Купер не комментируют свой роман. Также Шейк ни разу не опубликовала снимок дочери в социальных сетях.