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Роскошная Ирина Шейк ошеломила престарелого принца Чарльза

Роскошная российская модель Ирина Шейк поразила своим видом всех присутствующих на приеме в Букингемском дворце по случаю 70-летия принца Чарльза. Особенно она ошеломила престарелого принца.

Роскошная Ирина Шейк ошеломила престарелого принца Чарльза


На своей странице в Instagram Ирина Шейк опубликовала снимки, на которых позирует в красивом и элегантном платье. В описанию к снимку она поделилась своими впечатлениями от приема. Она отметила, что мероприятие прошло незабываемо и потрясающе. На снимке модель выходит из автомобиля премиум-класса, а в качестве наряда она выбрала белое платье с вышитым узором.

В комментариях к фотографии пользователи восхитились внешним видом Ирины Шейк. «Потрясающая улыбка, великолепная женщина», «Красавица», «Такая хорошенькая, гордость России», «Нереальная! Сама нежность, женственность и красота!», - писали подписчики на разных языках мира. Менее чем за сутки пост набрал более 224 тысяч отметок «Нравится» и почти 1000 комментариев.

Ирина Шейк встречается с голливудским актером Брэдли Купером. В 2017 году у них появилась дочь Лея. Модель старается ограждает дочь и личные отношения от внимания назойливых журналистов. Шейк и Купер не комментируют свой роман. Также Шейк ни разу не опубликовала снимок дочери в социальных сетях.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 01:00

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