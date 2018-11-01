До прихода на телепроект «Дом-2» Маргарита Ларченко занималась эскортом
Многие зрители телепроекта «Дом-2», наблюдая за отношениями Маргариты Ларченко с Ильей Яббаровым, недоумевают от того, что же привлекательная блондинка нашла во многодетном саратовском шансонье, у которого нет ни внешности, ни мускулистой фигуры, ни денег.
Более того, многие из них пытаются образумить девушку, призывая отказаться от продолжения романа с Ильей, напоминая, что он изменил не только беременной возлюбленной, но и ей, с экс-участницей реалити-шоу Дарьей Осенковой.
Однако, как оказалось, переносить предательство и хамское поведение Рите приходится не в первый раз, ведь в ее жизни были куда более печальные эпизоды, о которых она предпочитает не говорить.
Так, несколько дней назад в Сети обнародовали некоторые факты из биографии блондинки, которые показывают ее далеко не с самой лучшей стороны. Например, история о родителях-чиновниках является обманом, и Ларченко родилась в обычной семье со средним достатком, из которой ее выгнали за «разгульную» жизнь.
Девушка с трудом стала моделью, а также 5 лет жила с мужчиной, который ограничивал ее поступки и свободу решений, но так и не сделал предложения руки и сердца.
Не самым лучшим образом, по словам знакомой Риты, сложилась у участницы телестройки и жизнь в Москве, ведь ей пришлось какое-то время работать в эскорте, после чего с позором вернуться в родной город.
Так же появились подробности бизнеса Ларченко, которым она якобы владеет. Оказывается весь ее план заключался в том, чтобы продавать китайский ширпотреб с очень большой накруткой.
Стоит отметить, что после ознакомления с этими фактами из биографии блондинки у многих зрителей все встало на свои места. По их мнению, это не удивительно, что после всего этого Рита рассматривает Илью едва ли не как лучший вариант из возможных.
Более того, многие из них пытаются образумить девушку, призывая отказаться от продолжения романа с Ильей, напоминая, что он изменил не только беременной возлюбленной, но и ей, с экс-участницей реалити-шоу Дарьей Осенковой.
Однако, как оказалось, переносить предательство и хамское поведение Рите приходится не в первый раз, ведь в ее жизни были куда более печальные эпизоды, о которых она предпочитает не говорить.
Так, несколько дней назад в Сети обнародовали некоторые факты из биографии блондинки, которые показывают ее далеко не с самой лучшей стороны. Например, история о родителях-чиновниках является обманом, и Ларченко родилась в обычной семье со средним достатком, из которой ее выгнали за «разгульную» жизнь.
Девушка с трудом стала моделью, а также 5 лет жила с мужчиной, который ограничивал ее поступки и свободу решений, но так и не сделал предложения руки и сердца.
Не самым лучшим образом, по словам знакомой Риты, сложилась у участницы телестройки и жизнь в Москве, ведь ей пришлось какое-то время работать в эскорте, после чего с позором вернуться в родной город.
Так же появились подробности бизнеса Ларченко, которым она якобы владеет. Оказывается весь ее план заключался в том, чтобы продавать китайский ширпотреб с очень большой накруткой.
Стоит отметить, что после ознакомления с этими фактами из биографии блондинки у многих зрителей все встало на свои места. По их мнению, это не удивительно, что после всего этого Рита рассматривает Илью едва ли не как лучший вариант из возможных.