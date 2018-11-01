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До прихода на телепроект «Дом-2» Маргарита Ларченко занималась эскортом

Многие зрители телепроекта «Дом-2», наблюдая за отношениями Маргариты Ларченко с Ильей Яббаровым, недоумевают от того, что же привлекательная блондинка нашла во многодетном саратовском шансонье, у которого нет ни внешности, ни мускулистой фигуры, ни денег.

Более того, многие из них пытаются образумить девушку, призывая отказаться от продолжения романа с Ильей, напоминая, что он изменил не только беременной возлюбленной, но и ей, с экс-участницей реалити-шоу Дарьей Осенковой.

До прихода на телепроект «Дом-2» Маргарита Ларченко занималась эскортом

Однако, как оказалось, переносить предательство и хамское поведение Рите приходится не в первый раз, ведь в ее жизни были куда более печальные эпизоды, о которых она предпочитает не говорить.

Так, несколько дней назад в Сети обнародовали некоторые факты из биографии блондинки, которые показывают ее далеко не с самой лучшей стороны. Например, история о родителях-чиновниках является обманом, и Ларченко родилась в обычной семье со средним достатком, из которой ее выгнали за «разгульную» жизнь.

До прихода на телепроект «Дом-2» Маргарита Ларченко занималась эскортом

Девушка с трудом стала моделью, а также 5 лет жила с мужчиной, который ограничивал ее поступки и свободу решений, но так и не сделал предложения руки и сердца.

Не самым лучшим образом, по словам знакомой Риты, сложилась у участницы телестройки и жизнь в Москве, ведь ей пришлось какое-то время работать в эскорте, после чего с позором вернуться в родной город.

До прихода на телепроект «Дом-2» Маргарита Ларченко занималась эскортом

Так же появились подробности бизнеса Ларченко, которым она якобы владеет. Оказывается весь ее план заключался в том, чтобы продавать китайский ширпотреб с очень большой накруткой.

Стоит отметить, что после ознакомления с этими фактами из биографии блондинки у многих зрителей все встало на свои места. По их мнению, это не удивительно, что после всего этого Рита рассматривает Илью едва ли не как лучший вариант из возможных.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:52

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