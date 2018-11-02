Незадолго до 69-летия Александр Градский стал отцом в четвертый раз





Мальчика назвали Иваном. Роды прошли в Москве. 37-летняя мама и новорожденный чувствуют себя хорошо, и состояние их здоровья не вызывает опасений у медиков. В скором времени их выпишут из больницы. Отметим, что отец еще не видел малыша, поскольку сегодня будет выступать в Санкт-Петербурге. Александр Градский и Марина Коташенко живут с 2003 года. В 2014 году у них родился сын Александр. Мальчик родился в США в одной из нью-йоркских клиник.Также у Градского есть сын Даниил, который родился в 1981 году в браке с Ольгой Градской. Молодой человек несколько лет назад принимал участие в шоу «Голос». В 1986 году у пары родилась дочь Мария.