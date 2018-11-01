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В МЧС РФ оправдались за спасателей, косивших траву под снегом

Большой общественный резонанс вызвал ролик, на котором сотрудники свердловского управления МЧС РФ активно косят траву, пользуясь триммерами и косами. Работникам даже не мешает уже выпавший снег, что вызвало в Сети иронические насмешки, а также стало поводом для служебной проверки.

В МЧС РФ оправдались за спасателей, косивших траву под снегом

Сотрудники МЧС по Свердловской области занимались плановой уборкой территории склада, говорится в официальном заявлении пресс-службы регионального ведомства. Мероприятие это было запланировано, но отдельные сотрудники решили устроить из него откровенный стеб, поскольку косить траву под снегом их не заставляли, категорично подчеркивается в сообщении.

Было решено провести служебную проверку. А интернет-пользователи продолжили иронизировать над тем, что «на Урале косят трав, когда выпал снег».

«Хорошо хоть не заставили красить траву», «Во дают однако», «Давно так не смеялся», - комментируют в Сети.



 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:24

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