В МЧС РФ оправдались за спасателей, косивших траву под снегом

«Хорошо хоть не заставили красить траву», «Во дают однако», «Давно так не смеялся», - комментируют в Сети.





Сотрудники МЧС по Свердловской области занимались плановой уборкой территории склада, говорится в официальном заявлении пресс-службы регионального ведомства. Мероприятие это было запланировано, но отдельные сотрудники решили устроить из него откровенный стеб, поскольку косить траву под снегом их не заставляли, категорично подчеркивается в сообщении.Было решено провести служебную проверку. А интернет-пользователи продолжили иронизировать над тем, что «на Урале косят трав, когда выпал снег».