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Промсвязьбанк первым провел сделку с МФО по тендерному кредитованию

Промсвязьбанк совместно с партнером “А-План” 1 ноября в Москве сумел осуществить сделку с МФО касательно тендерного кредитования. Как стало известно, это первый прецедент на рассматриваемом рынке, а совершалась операция через специализированные счета 44-Ф3.

Новый процесс позволит перечислять средства, которые занимались у МКК, для принятия участия в тендере, непосредственно на официальный счет рассматриваемых закупок, а после того, как тендер будет проведен – деньги будут перечислены назад в МФО. Как известно, до 1 октября данные операции предполагали перевод денежных средств на адрес площадок. С введением нового процесса будут соблюдены требования 44-Ф3, согласно которым участники государственных заказов обязаны открыть спец. счет в банках с необходимыми полномочиями, где и будут размещаться денежные суммы, благодаря которым обеспечение заявок на участие в торгах станет возможным. Гендиректор “А-План” Сергей Серегин заявил, что рассматриваемая схема была внедрена по причине того, что приближается новый торговый сезон, во время которого тендерные займы наиболее актуальны. Благодаря совместной работе с Промсвязьбанком стало возможным выдавать большее количество денежных займов, в связи с чем вероятность выиграть тендер повышается пропорционально количеству поданных заявок.
Промсвязьбанк первым провел сделку с МФО по тендерному кредитованию

Отмечается, что Промсвязьбанк предоставит клиентам множество бонусов, благодаря которым пользоваться его услугами будет значительно проще и выгоднее. К примеру, акция “Переход к лучшему” дает возможность в течение полугода бесплатно пользоваться услугой расчетно-кассового обслуживания, а “Победа за наш счет” гарантирует возврат комиссии в случае победы в тендере. Кроме того стало известно, что порядка 30% новых счетов, открываемых в рассматриваемом банке, предназначены исключительно для госзакупок.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:53

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