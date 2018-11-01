Промсвязьбанк первым провел сделку с МФО по тендерному кредитованию





Новый процесс позволит перечислять средства, которые занимались у МКК, для принятия участия в тендере, непосредственно на официальный счет рассматриваемых закупок, а после того, как тендер будет проведен – деньги будут перечислены назад в МФО. Как известно, до 1 октября данные операции предполагали перевод денежных средств на адрес площадок. С введением нового процесса будут соблюдены требования 44-Ф3, согласно которым участники государственных заказов обязаны открыть спец. счет в банках с необходимыми полномочиями, где и будут размещаться денежные суммы, благодаря которым обеспечение заявок на участие в торгах станет возможным. Гендиректор “А-План” Сергей Серегин заявил, что рассматриваемая схема была внедрена по причине того, что приближается новый торговый сезон, во время которого тендерные займы наиболее актуальны. Благодаря совместной работе с Промсвязьбанком стало возможным выдавать большее количество денежных займов, в связи с чем вероятность выиграть тендер повышается пропорционально количеству поданных заявок.Отмечается, что Промсвязьбанк предоставит клиентам множество бонусов, благодаря которым пользоваться его услугами будет значительно проще и выгоднее. К примеру, акция “Переход к лучшему” дает возможность в течение полугода бесплатно пользоваться услугой расчетно-кассового обслуживания, а “Победа за наш счет” гарантирует возврат комиссии в случае победы в тендере. Кроме того стало известно, что порядка 30% новых счетов, открываемых в рассматриваемом банке, предназначены исключительно для госзакупок.