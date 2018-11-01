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Космонавт-испытатель рассказал о неизбежности родов на орбите в космосе

Космонавт-испытатель Московского института медико-биологических проблем РАН Сергей Нефёдов рассказал о неизбежности родов на орбите в космосе. Человечество рано или поздно придет к этому поскольку Земля прекратит свое существование.

Космонавт-испытатель рассказал о неизбежности родов на орбите в космосе


Нефедов отметил, что нашей планете осталось 4 миллиарда лет, а люди вымрут уже через несколько миллионов лет. Для сохранения генотипа необходимо искать другие места жительства, и рожать детей придется в космосе, как бы этично или неэтично это не звучало. В случае поставленной задачи роды на орбите пройдут в скором времени. Он, выступая от лица космонавтов, заявил, что они готовы на такой шаг. Также Сергей Нефедов задался вопросом, будет ли младенец обладать лишь земными характеристиками или у него будут и другие способности.

Отметим, что первые роды в космосе запланированы на 2024 год. Женщин-добровольцев будет искать компания из Нидерландов SpaceLife Origin с 2022 года. Сам эксперимент начнется несколько раньше. Через два года на МКС будут направлены яйцеклетка и сперматозоид. В космосе яйцеклетки оплодотворят и через четыре дня направят на Землю. После этого их введут в матку и последуют роды. В 2024 году женщина должна родить на высоте 400 километров над Землей.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 23:00

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