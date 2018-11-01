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Александр Гобозов планирует отправиться на Сейшельские острова вместе с сыном

За то время, что Алиана Устиненко находится в периметре телепроекта «Дом-2», ей так и не удалось найти достойного молодого человека, который мог стать не только хорошим мужем, но и отчимом для ее сына Роберта, появившегося в браке с Александром Гобозовым.

Девушка уже отчаялась повстречать на реалити-шоу свою вторую половинку, однако несколько дней назад она получше присмотрелась к Андрею Шабарину, который так и не смог определиться, кто ему нужен: Розалия Райсон, Анастасия Кочервей или Елена Баранова, а потому пытался строить отношения с каждой по очереди.

Александр Гобозов планирует отправиться на Сейшельские острова вместе с сыном

В итоге Алиана и Андрей быстро нашли общий язык, и спустя пару дней тесного общения у них произошло первое «волшебство».

Сейчас ребята стыдятся того, что все случилось так быстро, а потому пытаются наверстывать упущенное, устраивая друг другу романтики, выбираясь за периметр на свидания и демонстрируя всем, что конфетно-букетный период у них все-таки есть, и они его не пропустили.

Александр Гобозов планирует отправиться на Сейшельские острова вместе с сыном

Тем не менее, это никак не отразилось на реакции телезрителей, поскольку они как начали критиковать Устиненко за легкодоступность, так и продолжают это делать в различных социальных сетях.

Поддержать молодую мамочку решил ее бывший муж Александр Гобозов, который хоть и признал, что Алина поспешила с «волшебством», но напомнил, что она взрослая женщина и имеет право вести себя так, как пожелает.

Александр Гобозов планирует отправиться на Сейшельские острова вместе с сыном

Высказалась по поводу новой парочки и Розалия, которая живет сейчас на Острове любви. В частности, девушка заявила, что отныне она находится в статусе одиночки и ждет прихода настоящих мужчин, а не таких предателей как Шабарин.

И все бы было хорошо, вот только продюсеры «Дома-2» решили закрутить вокруг романа Алианы и Андрея сюжет с участием их бывших, а потому в скором времени новоиспеченные возлюбленные отправятся на Сейшелы, где их ждет скандал не только с Розой, но и с Гобозовым.

Александр Гобозов планирует отправиться на Сейшельские острова вместе с сыном

Все дело в том, что несколько часов назад Саша опубликовал на своей странице в Instagram совместную с сыном фотографию, отметив в комментариях, что в самое ближайшее время планирует отправиться с Робертом в тропики.

Исходя из этого, зрители уже предвкушают, как им придется смотреть далеко не один эфир с участием вышеперечисленных действующих лиц, и понимают, что ничего кроме скандалов и драк они в них не увидят.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:40

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