В Apple признали смартфон iPhone 5 устаревшим





Отмечается, что iPhone 5 признан устаревшим на американском и турецком рынках. В остальных странах он классифицируется как вышедший из эксплуатации. В данную категорию попадают гаджеты, которые были сняты с производства более пяти и менее семи лет назад. Данные устройства не подпадают под обслуживание аппаратного обеспечения от разработчиков, и их ремонт не осуществляется.IPhone 5 был официально представлен в сентябре 2012 года. Его внешний вид значительно отличался от предшественников. Гаджет имеет металлический корпус, четырехдюймовый дисплей, что на тот момент считалось большим, с соотношением сторон 16:9, поддержку сете LTE. Также он стал первым устройством от Apple, в котором применялся разъем Lightning вместо прежнего 30-контактного коннектора.