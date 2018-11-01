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В Apple признали смартфон iPhone 5 устаревшим

Разработчики компании Apple признали смартфон iPhone 5 устаревшим. Устройство попало в список устаревших и вышедших из эксплуатации продуктов через шесть лет после презентации.


В Apple признали смартфон iPhone 5 устаревшим

Отмечается, что iPhone 5 признан устаревшим на американском и турецком рынках. В остальных странах он классифицируется как вышедший из эксплуатации. В данную категорию попадают гаджеты, которые были сняты с производства более пяти и менее семи лет назад. Данные устройства не подпадают под обслуживание аппаратного обеспечения от разработчиков, и их ремонт не осуществляется.

IPhone 5 был официально представлен в сентябре 2012 года. Его внешний вид значительно отличался от предшественников. Гаджет имеет металлический корпус, четырехдюймовый дисплей, что на тот момент считалось большим, с соотношением сторон 16:9, поддержку сете LTE. Также он стал первым устройством от Apple, в котором применялся разъем Lightning вместо прежнего 30-контактного коннектора.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 22:00

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