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В Ижевске подросток стал жертвой детали от фонтана

Детские шалости стали причиной несчастного случая, который произошел в Ижевске. Компания подростков пыталась стащить с фонтана зимнее укрытие, когда деталь сооружения рухнула на одного из них и придавила насмерть.

В Ижевске подросток стал жертвой детали от фонтана

Эта трагическая история попала на камеру видеонаблюдения. На небольшой ролике видно, как несколько школьников подходят к фонтану, который уже был законсервирован на зимний период. Подростки стаскивают плотную ткань, когда верхняя часть скульптурного фонтана обламывается и падает вниз. Все бросаются в рассыпную, но один из молодых людей убежать не успевает ти остается лежать неподвижно.

Медики установили, что подросток погиб мгновенно.

Ранее стало известно, что в Москве колесо от грузовика убило женщину-пешехода.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:36

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