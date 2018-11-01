В Ижевске подросток стал жертвой детали от фонтана
Детские шалости стали причиной несчастного случая, который произошел в Ижевске. Компания подростков пыталась стащить с фонтана зимнее укрытие, когда деталь сооружения рухнула на одного из них и придавила насмерть.
Эта трагическая история попала на камеру видеонаблюдения. На небольшой ролике видно, как несколько школьников подходят к фонтану, который уже был законсервирован на зимний период. Подростки стаскивают плотную ткань, когда верхняя часть скульптурного фонтана обламывается и падает вниз. Все бросаются в рассыпную, но один из молодых людей убежать не успевает ти остается лежать неподвижно.
Медики установили, что подросток погиб мгновенно.
Ранее стало известно, что в Москве колесо от грузовика убило женщину-пешехода.
Эта трагическая история попала на камеру видеонаблюдения. На небольшой ролике видно, как несколько школьников подходят к фонтану, который уже был законсервирован на зимний период. Подростки стаскивают плотную ткань, когда верхняя часть скульптурного фонтана обламывается и падает вниз. Все бросаются в рассыпную, но один из молодых людей убежать не успевает ти остается лежать неподвижно.
Медики установили, что подросток погиб мгновенно.
Ранее стало известно, что в Москве колесо от грузовика убило женщину-пешехода.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:36