«ИрАэро» начнет выполнять перелеты из Владивостока в Санкт-Петербург
В пресс-центре администрации Владивостока сообщили, что компания «ИрАэро» начнет выполнять перелеты из Дальневосточного региона в Санкт-Петербург. Первый самолет полетит по данному направлению уже 4 декабря.
«ПолитЭксперт» сообщает, что рейсы будут выполняться по одному разу в день в каждую сторону. Каждый вторник лайнеры будут лететь по маршруту Владивосток — Москва — Санкт-Петербург с полуторачасовой остановкой в «Домодедово». В пятницу самолет будет лететь в обратную сторону. Транзитная стоянка в столице сохранится. Стоимость полета до Москвы составляет 12,5 тысяч рублей и 16,5 тысяч до Санкт-Петербурга. Отметим, что в «ИрАэро» есть льготные предложения для студентов, пенсионеров и инвалидов по рейсу Владивосток — Санкт-Петербург. Стоимость перелета составляет 7,4 тысячи рублей.
«ПолитЭксперт» сообщает, что рейсы будут выполняться по одному разу в день в каждую сторону. Каждый вторник лайнеры будут лететь по маршруту Владивосток — Москва — Санкт-Петербург с полуторачасовой остановкой в «Домодедово». В пятницу самолет будет лететь в обратную сторону. Транзитная стоянка в столице сохранится. Стоимость полета до Москвы составляет 12,5 тысяч рублей и 16,5 тысяч до Санкт-Петербурга. Отметим, что в «ИрАэро» есть льготные предложения для студентов, пенсионеров и инвалидов по рейсу Владивосток — Санкт-Петербург. Стоимость перелета составляет 7,4 тысячи рублей.
Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:00