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«ИрАэро» начнет выполнять перелеты из Владивостока в Санкт-Петербург

В пресс-центре администрации Владивостока сообщили, что компания «ИрАэро» начнет выполнять перелеты из Дальневосточного региона в Санкт-Петербург. Первый самолет полетит по данному направлению уже 4 декабря.

«ИрАэро» начнет выполнять перелеты из Владивостока в Санкт-Петербург

«ПолитЭксперт» сообщает, что рейсы будут выполняться по одному разу в день в каждую сторону. Каждый вторник лайнеры будут лететь по маршруту Владивосток — Москва — Санкт-Петербург с полуторачасовой остановкой в «Домодедово». В пятницу самолет будет лететь в обратную сторону. Транзитная стоянка в столице сохранится. Стоимость полета до Москвы составляет 12,5 тысяч рублей и 16,5 тысяч до Санкт-Петербурга. Отметим, что в «ИрАэро» есть льготные предложения для студентов, пенсионеров и инвалидов по рейсу Владивосток — Санкт-Петербург. Стоимость перелета составляет 7,4 тысячи рублей.



 
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Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:00

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