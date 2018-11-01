Денис Лебедев хотел оплатить лицом Ольги Бузовой долю в бизнесе





Молодой человек всячески пытается добиться её благосклонности и всем вокруг рассказывает, что ни копейки на знаменитости не заработал.Может, так оно и есть. Многие уверены, что Лебедев просто не успел сделать этого, хотя такие планы, наверное, у Дениса были. Ведь мужчина занял денег под шоу, а с кредиторами необходимо когда-то расплачиваться.Сейчас уже известно, что Денис хотел войти в долю строящегося молокозавода, но так как денег у молодого человека не было, он придумал, как можно воспользоваться Бузовой. По информации, он должен был уговорить Олю стать «лицом» того молочного завода, и это и были бы его инвестиции туда.Сегодня уже понятно, что с молокозаводом Денис Лебедев пролетел так же, как и с Ольгой Бузовой.