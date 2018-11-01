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Денис Лебедев хотел оплатить лицом Ольги Бузовой долю в бизнесе

Сейчас победитель проекта «Замуж за Бузову» и несостоявшийся жених Ольги Денис Лебедев продолжает признаваться ей в любви.

Молодой человек всячески пытается добиться её благосклонности и всем вокруг рассказывает, что ни копейки на знаменитости не заработал.

Денис Лебедев хотел оплатить лицом Ольги Бузовой долю в бизнесе

Может, так оно и есть. Многие уверены, что Лебедев просто не успел сделать этого, хотя такие планы, наверное, у Дениса были. Ведь мужчина занял денег под шоу, а с кредиторами необходимо когда-то расплачиваться.

Сейчас уже известно, что Денис хотел войти в долю строящегося молокозавода, но так как денег у молодого человека не было, он придумал, как можно воспользоваться Бузовой. По информации, он должен был уговорить Олю стать «лицом» того молочного завода, и это и были бы его инвестиции туда.

Денис Лебедев хотел оплатить лицом Ольги Бузовой долю в бизнесе

Сегодня уже понятно, что с молокозаводом Денис Лебедев пролетел так же, как и с Ольгой Бузовой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:40

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