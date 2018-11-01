Geekbench назвал чип Apple A12X Bionic самым мощным в мире





Данная однокристальная система применяется в планшетах Apple iPad Pro, который был представлен на днях. Apple A12X Bionic является доработанным вариантом платформа А12, используемый в iPhone XR, XS и XS Max. Пользователи отмечают высокую производительность данных смартфонов, а Apple A12X Bionic улучшил данный показатель. Микрочип в однопоточном тесте набрал около 5000 баллов и 18000 в многопоточном.На данный момент в Geekbench есть несколько записей, в которых есть новые iPad. Одно из них проходит под названием iPad 8.3, а другое — iPad 8.8. Устройства оснащены 4-6 гигабайтами оперативной памяти и работают на базе операционной системы iOS 12.1. Эксперты отмечают, что данная информация относится именно к новым планшетным компьютерам. Отмечается, что 5000 и 18000 баллов являются рекордными для потребительских устройств. Ipad образца прошлого года в тестах набрал 4000 и 9500 баллов.