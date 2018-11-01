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«Дом-2»: У Натальи Игруновой сломано 2 кости, сегодня ей сделали операцию

Новенькой участнице скандального телепроекта «Дом-2» Наталье Игруновой сегодня сделали операцию.

На днях на Сейшельских островах произошла драка, которая закончилась тем, что Наталью Игрунову в срочном порядке отправили на лечение в столицу.

«Дом-2»: У Натальи Игруновой сломано 2 кости, сегодня ей сделали операцию

Еще утром Наталья опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором заявила интернет-пользователям, что очень сильно переживает за состояние своего здоровья, а также за результаты операции. По словам блондинки, у нее сломано две кости: нижняя стенки орбиты и медиальная. Игруновой довольно сложно было передать словами поклонникам свое состояние, ведь она сильно переживала.

Оказывается, что участница «Дома-2» больше всего переживала не за само хирургическое вмешательство, а за послеоперационный период.

«Я вижу, как привозят пациентов после операции, как они страдают и как у них болит, и у меня у самой сердце кровью обливается», - написала Наталья Игрунова в личном инста-блоге.


«Дом-2»: У Натальи Игруновой сломано 2 кости, сегодня ей сделали операцию

Наталья поспешила рассказать своим фанатам сам смысл операции. Выяснилось, что девушке поставят титановую сетку под глаз. Игрунова очень боится того, что та часть лица, в которую будет поставлена та самая сетка, будет первое время невыносимо болеть. Еще блондинке сделают отверстие на переносице и вставят туда дренаж, что может также являться причиной сильной боли.

Новенькая участница реалити-шоу даже узнавала у некоторых знакомых, которым ранее также пришлось пережить подобные хирургические вмешательства, к чему ей следует быть готовой. По словам Натальи Игруновой, обезболивающие в ее случае не будут помогать, и именно поэтому она себя уже накрутила и начала страдать, не спать и ждать этого «злосчастного часа».

В конце своего утрешнего поста Наталья предположила, что у нее уже начала развиваться паранойя, ведь на каждый звук она думает, что это пришли врачи забирать ее в операционную.

«В общем я паникёр ещё тот, нужно просто пережить сегодняшний день. Удачи мне», - завершила Наталья Игрунова свой пост о предстоящей операции.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:19

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