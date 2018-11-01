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Nissan представил в России обновленный кроссовер Nissan Terrano

Японский автопроизводитель Nissan официально назвал ценник на новую модификацию кроссовера Terrano, у которого появились ранее неиспользуемые опции. Также новинка сможет похвастаться некоторыми новыми оттенками кузова.

Сообщается, что покупатели в ближайшее время смогут приобрести японский кроссовер Terrano в двух комплектациях. Первая из них Elegance подразумевает частично обновленный дизайн, а также стильные колесные диски размером 16 дюймов. Самая серьезная работа по обновлению кроссовера Elegance отмечена в отношении комплектации Elegance+, которая подразумевает мультимедийный комплекс с дисплеем, а также камеру заднего вида. Несмотря на такие изменения по функционалу, технические параметры сохранились на прежнем уровне.

Nissan представил в России обновленный кроссовер Nissan Terrano

В частности, на рынке предложат кроссовер Terrano с двумя вариантами моторов: 1,6 и 2,0 литров. Самая продвинутая версия автомобиля обладает мощностью 143 л.с. Покупателям предложат приобрести японскую модель по цене от 980 тысяч рублей, тогда как топовая комплектация оценена в 1,26 млн рублей. Пока эксперты не торопятся прогнозировать уровень спроса на новый кроссовер, получивший серьезные обновления.



 
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Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:30

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