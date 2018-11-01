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К Земле быстро приближается гигантская зеленая комета

Итальянский астроном Роландо Лигусти утверждает, что по направлению к Земле движется зеленая комета. По словам исследователя, ее размеры превышают диаметр Юпитера.

К Земле быстро приближается гигантская зеленая комета

Комета, обнаруженная астрономом, имеет название 46Р/Виртанена. Ее удалось обнаружить Роландо Лигусти благодаря дистанционному телескопу. Комета представляет собой гигантский газовый шар зеленого цвета, а траектория ее движения указывает на то, что в обозримом будущем она пройдет неподалеку от Земли. Впрочем, это расстояние будет незначительным по космическим меркам. В момент максимального сближения от нашей планеты комету Виртанена будут отделять 11,5 миллионов километров. Произойдет это сближение с Землей 16 декабря. Расстояние от Земли будет слишком большое, чтобы говорить о какой бы то ни было угрозе человечеству, зато ученым удастся получить новые данные о кометах достаточно безопасным способом.

Комета Виртанена относится к короткопериодическим кометам с периодом 5,4 года. Впервые данное небесное тело было обнаружено в 1948 году. Несмотря на разросшееся газовое облако, размеры кометного ядра не превышают одного километра.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:15

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