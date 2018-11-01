АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

Компания Honor представила планшет Honor Waterplay 8 с защитой от воды за $215

Компания Honor представила Honor Waterplay 8, новый водостойкий планшет. Одновременно с ним на рынке появятся часы Honor Watch Magic и смартфон с типом корпуса слайдер Honor Magic 2.

Компания Honor представила планшет Honor Waterplay 8 с защитой от воды за $215

Планшет будет обладать экраном с диагональю 8 дюймов, размер сторон которого составит 1920х1200 пикселей. В качестве процессора будет использоваться однокристальный Kirin 659, а количество памяти составит 4+64 ГБ. Устройство будет оснащено двойной камерой на 13 и 5 Мп, а также селфи камерой на 8 Мп. Планшет также будет обладать достаточно мощными стереодинамиками Harman Kardon, а его аккумулятор будет иметь емкость в 5100 мАч, кроме того, модель поддерживает функцию быстрой зарядки.

Уровень защиты Waterplay 8 находится на уровне IP67, что делает его достаточно надежным, а дактилоскопический датчик для удобства встроен в переднюю кнопку. Работать планшет будет на ОС Android 8.0 Oreo, а его цена в Китае составит $215.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Денис Лебедев может стать отцом будущего ребенка
Ксения Бородина снова устроила рейд чистоты в
Subaru отзовет более 400 тысяч автомобилей по
До прихода на телепроект «Дом-2» Маргарита
Александр Гобозов планирует отправиться на
Nissan представил в России обновленный кроссовер
В МЧС РФ оправдались за спасателей, косивших
К Земле быстро приближается гигантская зеленая
Компания Honor представила планшет Honor
Промсвязьбанк первым провел сделку с МФО по
В Huawei представили смарт-часы Honor Watch Magic
Денис Лебедев хотел оплатить лицом Ольги Бузовой
В Ижевске подросток стал жертвой детали от фонтана
Итальянская полиция получила бронированные
«Дом-2»: У Натальи Игруновой сломано 2 кости,
Телепроект «Дом-2» отказался оплачивать свадьбу
Компания Meizu в России начала прием предзаказов
Новый Cadillac CT5-V или CTS-V замечен во время
Главным дизайнером Hyundai и Kia назначен Люк
Наталья Варлей рассказала, что дефолт больно
В Великобритании разрешили использование
Беременная Алена Савкина во второй раз становится
«Роскосмос» показал видео аварии корабля «Союз» с
Спортпрототип LADA EVA удивил пользователей Сети
Андрей Шабарин выдвинул Алиане Устиненко
Звезды «ДОМа-2» Саша Гобозов и Андрей Черкасов
Освободившийся от пожилой жены Гоген Солнцев
Елизавета Боярская впервые вышла в свет с
Денис Лебедев хочет сделать Ольгу Бузову лицом
«Дом-2»: Ендальцева чуть не набросилась на
Просмотреть все новости