Компания Honor представила планшет Honor Waterplay 8 с защитой от воды за $215





Планшет будет обладать экраном с диагональю 8 дюймов, размер сторон которого составит 1920х1200 пикселей. В качестве процессора будет использоваться однокристальный Kirin 659, а количество памяти составит 4+64 ГБ. Устройство будет оснащено двойной камерой на 13 и 5 Мп, а также селфи камерой на 8 Мп. Планшет также будет обладать достаточно мощными стереодинамиками Harman Kardon, а его аккумулятор будет иметь емкость в 5100 мАч, кроме того, модель поддерживает функцию быстрой зарядки.Уровень защиты Waterplay 8 находится на уровне IP67, что делает его достаточно надежным, а дактилоскопический датчик для удобства встроен в переднюю кнопку. Работать планшет будет на ОС Android 8.0 Oreo, а его цена в Китае составит $215.