«Роскосмос» показал видео аварии корабля «Союз» с бортовых камер





По словам конструкторов, блок «Д» отделился из-за того, что не открылась крышка сопла увода бака окислителя блока «Д». Это произошло при деформации штока датчика контакта на разделения, который был допущен при сборке «пакета» на космодроме Байконур. Причина аварии является «эксплуатационной» и может происходить в собранных в «пакет» носителей типа «Союз».11 октября во время полета «Союз-ФГ» с «Союз МС-10» с космодрома Байконур на 123 секунде полета произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Российский космонавт Алексей Овчинин и его американский коллега Тайлер Николас Хейг применили систему спасения. Благодаря этому экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле. После этого пилотируемые пуски к Международной космической станции были временно приостановлены.