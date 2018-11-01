АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

«Роскосмос» показал видео аварии корабля «Союз» с бортовых камер

Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали в Сети видео аварии корабля «Союз-ФГ» с бортовых камер. В ролике отмечается, что пуск ракеты был завершен по причине нештатного отделения бокового блока «Д», который ударил носовую часть центрального блока «А» в район горючего бака из-за чего произошла его разгерметизация и потеря стабилизации ракеты.

«Роскосмос» показал видео аварии корабля «Союз» с бортовых камер

По словам конструкторов, блок «Д» отделился из-за того, что не открылась крышка сопла увода бака окислителя блока «Д». Это произошло при деформации штока датчика контакта на разделения, который был допущен при сборке «пакета» на космодроме Байконур. Причина аварии является «эксплуатационной» и может происходить в собранных в «пакет» носителей типа «Союз».


11 октября во время полета «Союз-ФГ» с «Союз МС-10» с космодрома Байконур на 123 секунде полета произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Российский космонавт Алексей Овчинин и его американский коллега Тайлер Николас Хейг применили систему спасения. Благодаря этому экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле. После этого пилотируемые пуски к Международной космической станции были временно приостановлены.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Honor представила планшет Honor
В Huawei представили смарт-часы Honor Watch Magic
Денис Лебедев хотел оплатить лицом Ольги Бузовой
В Ижевске подросток стал жертвой детали от фонтана
Итальянская полиция получила бронированные
«Дом-2»: У Натальи Игруновой сломано 2 кости,
Телепроект «Дом-2» отказался оплачивать свадьбу
Компания Meizu в России начала прием предзаказов
Новый Cadillac CT5-V или CTS-V замечен во время
Главным дизайнером Hyundai и Kia назначен Люк
Наталья Варлей рассказала, что дефолт больно
В Великобритании разрешили использование
Беременная Алена Савкина во второй раз становится
«Роскосмос» показал видео аварии корабля «Союз» с
Спортпрототип LADA EVA удивил пользователей Сети
Андрей Шабарин выдвинул Алиане Устиненко
Звезды «ДОМа-2» Саша Гобозов и Андрей Черкасов
Освободившийся от пожилой жены Гоген Солнцев
Елизавета Боярская впервые вышла в свет с
Денис Лебедев хочет сделать Ольгу Бузову лицом
«Дом-2»: Ендальцева чуть не набросилась на
Ольга Бузова призналась в интервью, что хочет
Супруга Александра Кержакова стала ведущей
Виктория Боня похвасталась в Instagram новым
Lexus LX 570 вышел в очередной лимитированной
В Москве женщину убило колесо, отлетевшее от
Компания Skoda установила новый рекорд по мировым
Ольга Рапунцель заявила в Instagram, что не
Дана Борисова подает в суд на бывшего супруга
Американцы считают, что Опра Уинфри и Том Хэнкс
Просмотреть все новости