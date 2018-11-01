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Беременная Алена Савкина во второй раз становится «Участником месяца» на «Доме-2»

Беременная участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина находится на 26-й неделе и уже не может дождаться того дня, когда наконец встретиться со своим сыном, чего не скажешь об Илье Яббарове.

Молодой человек абсолютно не интересуется тем, как развивается малыш, нужно ли его маме какие-то витамины или еще что. Вместо этого он закрутил роман с Маргаритой Ларченко и теперь ее называет своей семьей, а об Алене даже слышать не хочет.

Беременная Алена Савкина во второй раз становится «Участником месяца» на «Доме-2»

Зрителям реалити-шоу жалко девушку, ведь она в таком еще юном возрасте будет матерью одиночкой и кроме как на родственников положиться ей не на кого. Поэтому они всячески ее поддерживают, дабы хоть как-то скрасить серые будни.

В частности, именно благодаря поклонникам телестройки Савкина уже во второй раз становится «Участником месяца» и получает премию 50 тысяч рублей. По мнению публики, именно она, как никто другой, нуждается сейчас в этих деньгах.

«Хочу сказать вам огромное спасибо, кто меня понимает, поддерживает и так же, как и я, знает, что в жизни есть разные ситуации, на которых нам нужно учиться. Ошибки - часть нашей жизни, наш опыт и наши шишки, главное правильно сделать вывод и учиться. Спасибо вам ещё раз, кто в меня верит, кто со мной рядом. Я вас люблю», - поблагодарила фанатов Алена на своей странице в социальной сети Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:36

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