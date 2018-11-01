Беременная Алена Савкина во второй раз становится «Участником месяца» на «Доме-2»

«Хочу сказать вам огромное спасибо, кто меня понимает, поддерживает и так же, как и я, знает, что в жизни есть разные ситуации, на которых нам нужно учиться. Ошибки - часть нашей жизни, наш опыт и наши шишки, главное правильно сделать вывод и учиться. Спасибо вам ещё раз, кто в меня верит, кто со мной рядом. Я вас люблю», - поблагодарила фанатов Алена на своей странице в социальной сети Instagram.





Молодой человек абсолютно не интересуется тем, как развивается малыш, нужно ли его маме какие-то витамины или еще что. Вместо этого он закрутил роман с Маргаритой Ларченко и теперь ее называет своей семьей, а об Алене даже слышать не хочет.Зрителям реалити-шоу жалко девушку, ведь она в таком еще юном возрасте будет матерью одиночкой и кроме как на родственников положиться ей не на кого. Поэтому они всячески ее поддерживают, дабы хоть как-то скрасить серые будни.В частности, именно благодаря поклонникам телестройки Савкина уже во второй раз становится «Участником месяца» и получает премию 50 тысяч рублей. По мнению публики, именно она, как никто другой, нуждается сейчас в этих деньгах.