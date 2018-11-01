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Андрей Шабарин выдвинул Алиане Устиненко (Гобозовой) список требований

Ловелас реалити-шоу «Дом-2» Андрей Шабарин выдвинул бывшей супруге Александра Гобозова условия безбедного существования на его содержании.

Многих участников телестройки «Дом-2» порадовала новость о том, что Андрей Шабарин закрутил роман с Алианой Устиненко. Некоторые проектные девушки даже пищат от восхищения, ведь мужчина поменялся в лучшую сторону, начав отношения с экс-женой Александра.

Андрей Шабарин выдвинул Алиане Устиненко (Гобозовой) список требований

На данный момент больше половины домовцев убеждены в том, что речь идет не просто о романтических отношениях, а о настоящей любви между Андреем Шабариным и Алианой Устиненко. По словам ребят, невооруженным взглядом видно, что у бывшей супруги Гобозова проснулись чувства к новому избраннику.

Только вот сами телезрители реалити-шоу «Дом-2» вместо романтической картинки, навязанной самими участниками проекта и сценаристами, видят немного другое. По мнению поклонников телестройки, Андрей Шабарин не изменился, ведь несколько дней назад в эфире он показал, что относится к Алиане так же, как и к своим бывшим «куклам», типа Елены и Розалии, которым сейчас приходится сидеть на Сейшельских островах без отношений и увлекательных тем для эфиров.

Зрители поспешили подчеркнуть, что ни за одной из своих пассий Шабарин нормально не ухаживал, не дарил цветы и подарки, а максимум на что хватало мужчину и его денег – на поход в кафе или ресторан. Впрочем, пока Устиненко даже этого не перепало, однако Андрей уже успел выдвинуть Алиане список требований.

Андрей Шабарин выдвинул Алиане Устиненко (Гобозовой) список требований

Андрей заявил, что ему необходимо, чтобы Алиана каждый день дарила ему наслаждение, а также не отказывала в повседневных просьбах.

«Терпимо относиться к застольям с друзьями. Не задавать вопросов типа: где был, с кем был, что за длинные волосы в машине?» - заявил Шабарин Устиненко.

Мужчина подметил, что его новая возлюбленная должна верить только ему и в случае, если о нем кто-то будет говорить плохо, плюнуть в лицо завистнику. Стоит отметить, что не забыл Андрей и об Алиане. Шабарин пообещал Устиненко, что будет любить, ценить и уважать ее. Также участник «Дома-2» заверил, что будет по первой просьбе избранницы помогать ей, оберегать, радовать и не предавать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:26

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