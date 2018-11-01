Андрей Шабарин выдвинул Алиане Устиненко (Гобозовой) список требований

«Терпимо относиться к застольям с друзьями. Не задавать вопросов типа: где был, с кем был, что за длинные волосы в машине?» - заявил Шабарин Устиненко.





Многих участников телестройки «Дом-2» порадовала новость о том, что Андрей Шабарин закрутил роман с Алианой Устиненко. Некоторые проектные девушки даже пищат от восхищения, ведь мужчина поменялся в лучшую сторону, начав отношения с экс-женой Александра.На данный момент больше половины домовцев убеждены в том, что речь идет не просто о романтических отношениях, а о настоящей любви между Андреем Шабариным и Алианой Устиненко. По словам ребят, невооруженным взглядом видно, что у бывшей супруги Гобозова проснулись чувства к новому избраннику.Только вот сами телезрители реалити-шоу «Дом-2» вместо романтической картинки, навязанной самими участниками проекта и сценаристами, видят немного другое. По мнению поклонников телестройки, Андрей Шабарин не изменился, ведь несколько дней назад в эфире он показал, что относится к Алиане так же, как и к своим бывшим «куклам», типа Елены и Розалии, которым сейчас приходится сидеть на Сейшельских островах без отношений и увлекательных тем для эфиров.Зрители поспешили подчеркнуть, что ни за одной из своих пассий Шабарин нормально не ухаживал, не дарил цветы и подарки, а максимум на что хватало мужчину и его денег – на поход в кафе или ресторан. Впрочем, пока Устиненко даже этого не перепало, однако Андрей уже успел выдвинуть Алиане список требований.Андрей заявил, что ему необходимо, чтобы Алиана каждый день дарила ему наслаждение, а также не отказывала в повседневных просьбах.Мужчина подметил, что его новая возлюбленная должна верить только ему и в случае, если о нем кто-то будет говорить плохо, плюнуть в лицо завистнику. Стоит отметить, что не забыл Андрей и об Алиане. Шабарин пообещал Устиненко, что будет любить, ценить и уважать ее. Также участник «Дома-2» заверил, что будет по первой просьбе избранницы помогать ей, оберегать, радовать и не предавать.