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В Huawei представили смарт-часы Honor Watch Magic

Китайские разработчики компании Huawei представили смарт-часы Honor Watch Magic. Устройство является первыми флагманскими умными часами бренда.

В Huawei представили смарт-часы Honor Watch Magic

Гаджет оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 1,2 дюйма, плотность пикселей составляет 326 точек на дюйм. Производители отмечают, что Honor Watch Magic — одни из самых тонких умных часов на современном рынке. Устройство умеет отслеживать пульс в реальном времени и общее состояние организма. Также следует отметить точную навигацию.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 178 мАч. Одного заряда достаточно для автономной работы на протяжении одной недели. Поддерживаются технологии NFC, GPS, Beidou и ГЛОНАСС, а также список оснащения дополнен барометром и компасом. Гаджет работает не на Wear OS, а на собственной операционной системе Huawei/Honor. Благодаря защите от воды по сертификату 5ATM, Honor Watch Magic способны сохранять водонепроницаемость на глубине до 50 метров.

Презентация смарт-часов состоится в январе следующего года. На китайском рынке продажи начнутся уже с 1 ноября. Гаджет представлен в двух цветовых версиях — с черно-красным ремешком и бежевым. Стоимость девайса составляет 129 и 143 доллара соответственно.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:45

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