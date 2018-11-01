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В Великобритании разрешили использование медицинского каннабиса

В Великобритании разрешили использование медицинского каннабиса. Таким образом, врачи отныне вправе выписывать своим пациентам препараты, которые содержат каннабиноиды.

В Великобритании разрешили использование медицинского каннабиса

Согласно принятому закону, только медики британского Генерального медицинского совета могут назначать своим пациентам лекарственные препараты, которые изготовлены на основе каннабиса. Но вот Кларк Френч, который является представителем Объединенного союза пациентов считает, что этого будет не достаточно. Он говорит, что право назначать каннабис должны получить и участковым врачи, поскольку пациенты сразу же начнут обращаться к своим докторам, а те вынуждены будут их перенаправлять в другое учреждение.

Саджид Джавид, министр внутренних дел Соединенного Королевства, отметил, что изменение закона направлено на то, чтобы помочь тем пациентам, у которых имеются клинические показания. Но это никоим образом не является первым шагом к легализации каннабиса, категорично заявил он.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:38

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