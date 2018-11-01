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Освободившийся от пожилой жены Гоген Солнцев устроил праздник

Не так давно известный скандалист Гоген Солнцев обвинил свою немолодую жену в измене.

Избавившись от неё, шоумен решил развлечься по полной.

Освободившийся от пожилой жены Гоген Солнцев устроил праздник

Буквально вчера на своей странице в Instagram Гоген Солнцев запостил запись, которую подписал, что хоть Екатерина больше и не с ним, он не собирается из-за этого печалиться.

«Кати рядом нет. Но празднику БЫТЬ!», - пишет в соцсети Гоген Солнцев.

Фолловеры скандального шоумена окончательно убедились, что он совершенно точно прекратил отношения с Терешкович.

А многие отмечают, что бабушка теперь стала девушкой, и ей такой фрик не нужен.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:17

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