Освободившийся от пожилой жены Гоген Солнцев устроил праздник

«Кати рядом нет. Но празднику БЫТЬ!», - пишет в соцсети Гоген Солнцев.

Избавившись от неё, шоумен решил развлечься по полной.Буквально вчера на своей странице в Instagram Гоген Солнцев запостил запись, которую подписал, что хоть Екатерина больше и не с ним, он не собирается из-за этого печалиться.Фолловеры скандального шоумена окончательно убедились, что он совершенно точно прекратил отношения с Терешкович.А многие отмечают, что бабушка теперь стала девушкой, и ей такой фрик не нужен.