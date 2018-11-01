Освободившийся от пожилой жены Гоген Солнцев устроил праздник
Не так давно известный скандалист Гоген Солнцев обвинил свою немолодую жену в измене.
Избавившись от неё, шоумен решил развлечься по полной.
Буквально вчера на своей странице в Instagram Гоген Солнцев запостил запись, которую подписал, что хоть Екатерина больше и не с ним, он не собирается из-за этого печалиться.
Фолловеры скандального шоумена окончательно убедились, что он совершенно точно прекратил отношения с Терешкович.
А многие отмечают, что бабушка теперь стала девушкой, и ей такой фрик не нужен.
Избавившись от неё, шоумен решил развлечься по полной.
Буквально вчера на своей странице в Instagram Гоген Солнцев запостил запись, которую подписал, что хоть Екатерина больше и не с ним, он не собирается из-за этого печалиться.
«Кати рядом нет. Но празднику БЫТЬ!», - пишет в соцсети Гоген Солнцев.
Фолловеры скандального шоумена окончательно убедились, что он совершенно точно прекратил отношения с Терешкович.
А многие отмечают, что бабушка теперь стала девушкой, и ей такой фрик не нужен.