Итальянская полиция получила бронированные внедорожники Jeep Grand Cherokee





Для максимальной принадлежности к той работе, которую осуществляют данные ведомства, кузов автомобилей выполнен в специальном темном цвете. Проблесковые маячки у новинки внедрили внутри решетки радиатора, тем самым сохранив оригинальный облик британского внедорожника. Для возможности длительной и агрессивной езды инженерами максимально доработана подвеска Jeep Grand Cherokee. Абсолютно все детали кузова произведены из бронированных компонентов, позволяющих выдержать даже прямые попадания из различных орудий.По техническим параметрам следует выделить использование в данной модификации внедорожника 3-литрового бензинового двигателя с мощностью 190 л.с. Новый полицейский Jeep Grand Cherokee также обладает автоматической трансмиссией и системой полного привода. Примечательно, с учетом всех изменений дорожный просвет обновленной модели составляет 51 мм, а колеса имеют 32-дюймовые диски.