Итальянская полиция получила бронированные внедорожники Jeep Grand Cherokee
Сегодня стало известно, что итальянские полицейские, а также антитеррористическое подразделение страны, пополнились новыми бронированными внедорожниками Jeep Grand Cherokee.
Для максимальной принадлежности к той работе, которую осуществляют данные ведомства, кузов автомобилей выполнен в специальном темном цвете. Проблесковые маячки у новинки внедрили внутри решетки радиатора, тем самым сохранив оригинальный облик британского внедорожника. Для возможности длительной и агрессивной езды инженерами максимально доработана подвеска Jeep Grand Cherokee. Абсолютно все детали кузова произведены из бронированных компонентов, позволяющих выдержать даже прямые попадания из различных орудий.
По техническим параметрам следует выделить использование в данной модификации внедорожника 3-литрового бензинового двигателя с мощностью 190 л.с. Новый полицейский Jeep Grand Cherokee также обладает автоматической трансмиссией и системой полного привода. Примечательно, с учетом всех изменений дорожный просвет обновленной модели составляет 51 мм, а колеса имеют 32-дюймовые диски.
Для максимальной принадлежности к той работе, которую осуществляют данные ведомства, кузов автомобилей выполнен в специальном темном цвете. Проблесковые маячки у новинки внедрили внутри решетки радиатора, тем самым сохранив оригинальный облик британского внедорожника. Для возможности длительной и агрессивной езды инженерами максимально доработана подвеска Jeep Grand Cherokee. Абсолютно все детали кузова произведены из бронированных компонентов, позволяющих выдержать даже прямые попадания из различных орудий.
По техническим параметрам следует выделить использование в данной модификации внедорожника 3-литрового бензинового двигателя с мощностью 190 л.с. Новый полицейский Jeep Grand Cherokee также обладает автоматической трансмиссией и системой полного привода. Примечательно, с учетом всех изменений дорожный просвет обновленной модели составляет 51 мм, а колеса имеют 32-дюймовые диски.
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 17:30