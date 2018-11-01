Компания Meizu в России начала прием предзаказов на смартфон Meizu 16
Компания MEIZU объявила о старте приема предварительных заказов смартфона MEIZU 16х. Данная модель, по некоторым сведениям, получит практически все преимущества флагманской модели 16th, однако продаваться будет по более доступной цене.
Новинка обладает дактилоскопическим сканером, встроенным в экран, мощной двойной камерой, а ее дизайн так же, как у флагмана, лишена “челок”. Процессор Snapdragon 710 от компании Qualcomm предоставит пользователям весьма высокий уровень производительности, хотя и ниже, чем у модели 16th. Именно благодаря этому и удалось существенно сократить стоимость смартфона, сохранив при этом практически все преимущества более дорогостоящего аналога. Объем памяти новинки в зависимости от выбранной модели составит 6+64 ГБ или же 6+128 ГБ.
Как стало известно, стоимость смартфона в четырех цветовых расцветках во время предзаказа будет ощутимо снижена. Так, модель 6+64 ГБ в черном, сиреневом или синем цвете будет стоить 29 990 рублей, в белом керамическом - 29 990. В тоже время без предзаказа их стоимость возрастет соответственно до 32 990 и 33 490 р. Модели 6+128 ГБ в первых трех цветах обойдутся в 31 990 и 34 990 до и после предварительного заказа, а в белом цвете 31 990 и 35 490 соответственно.
Новинка обладает дактилоскопическим сканером, встроенным в экран, мощной двойной камерой, а ее дизайн так же, как у флагмана, лишена “челок”. Процессор Snapdragon 710 от компании Qualcomm предоставит пользователям весьма высокий уровень производительности, хотя и ниже, чем у модели 16th. Именно благодаря этому и удалось существенно сократить стоимость смартфона, сохранив при этом практически все преимущества более дорогостоящего аналога. Объем памяти новинки в зависимости от выбранной модели составит 6+64 ГБ или же 6+128 ГБ.
Как стало известно, стоимость смартфона в четырех цветовых расцветках во время предзаказа будет ощутимо снижена. Так, модель 6+64 ГБ в черном, сиреневом или синем цвете будет стоить 29 990 рублей, в белом керамическом - 29 990. В тоже время без предзаказа их стоимость возрастет соответственно до 32 990 и 33 490 р. Модели 6+128 ГБ в первых трех цветах обойдутся в 31 990 и 34 990 до и после предварительного заказа, а в белом цвете 31 990 и 35 490 соответственно.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:15