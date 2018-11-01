Компания Meizu в России начала прием предзаказов на смартфон Meizu 16





Новинка обладает дактилоскопическим сканером, встроенным в экран, мощной двойной камерой, а ее дизайн так же, как у флагмана, лишена “челок”. Процессор Snapdragon 710 от компании Qualcomm предоставит пользователям весьма высокий уровень производительности, хотя и ниже, чем у модели 16th. Именно благодаря этому и удалось существенно сократить стоимость смартфона, сохранив при этом практически все преимущества более дорогостоящего аналога. Объем памяти новинки в зависимости от выбранной модели составит 6+64 ГБ или же 6+128 ГБ.Как стало известно, стоимость смартфона в четырех цветовых расцветках во время предзаказа будет ощутимо снижена. Так, модель 6+64 ГБ в черном, сиреневом или синем цвете будет стоить 29 990 рублей, в белом керамическом - 29 990. В тоже время без предзаказа их стоимость возрастет соответственно до 32 990 и 33 490 р. Модели 6+128 ГБ в первых трех цветах обойдутся в 31 990 и 34 990 до и после предварительного заказа, а в белом цвете 31 990 и 35 490 соответственно.