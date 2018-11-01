Новый Cadillac CT5-V или CTS-V замечен во время испытаний





Несмотря на то, что официального анонса новинки до сих пор не было озвучено, однако это нисколько не помешало представителям американского бренда проводить испытания новой модели. О принадлежности к американской марке свидетельствует и тот факт, что тестирования способностей очередного прототипа проходили на собственном автомобильном полигоне компании General Motors.Несмотря на то, что тестируемый экземпляр не обладает завершенным дизайном, однако даже по отсутствующей краске на задней бампере установили, что новинка обзаведется более широким кузовом, чем предшествующая модель. По конкретным деталям кузова эксперты с большей долей вероятности предполагают, что испытания проходили в отношении модели CTS-V. Что касается другого автомобиля CT5, то представители бренда ранее уже объявляли, что сборка новой генерации состоится уже в следующем году. Приобрести данную модель на американском рынке станет возможным уже к 2020 году, когда машину отправят к официальным дилерам.