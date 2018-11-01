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Денис Лебедев хочет сделать Ольгу Бузову лицом молокозавода

Денис Лебедев вот уже практически месяц продолжает навязчиво добиваться внимания популярной певицы и ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой. Ежедневно он пытается выйти с ней на связь, тратит деньги на цветы и мечтает о создании семьи.

«Сейчас я каждый день пишу Ольге сообщения. Она их читает, но не отвечает. Я действительно влюбился в неё и продолжаю её любить. И я готов отказаться от других женщин! Собственно, я уже это сделал. Я один. И жду Олю. Очень надеюсь, что она хотя бы выслушает меня и примет самостоятельное решение — без влияния извне», - сообщил он в одном из своих последних интервью.


Денис Лебедев хочет сделать Ольгу Бузову лицом молокозавода

Более того, мужчина готов вести вместе со своей возлюбленной бизнес. По его словам, недавно ему предложили вложить крупную сумму денег в строительство молокоперерабатывающего завода, и он хотел предложить теледиве стать лицом и совладелицей этого предприятия.

Лебедев признается, что Бузова для него особенная женщина. Ему нравилось в ней абсолютно все: ее ноги, запах, манера поведения, умение говорить и двигаться. Он уверяет, что Оля на 100% его женщина.

«Я даже не знаю, с чем это сравнить. Наверное, это когда ты потерял ключи от дома, где вся твоя жизнь, и не можешь их никак найти, а потом неожиданно увидел их на самом видном месте, и тебя накрыла волна счастья. Вот так же и с Ольгой…», - подытожил победитель шоу «Замуж за Бузову».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:00

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