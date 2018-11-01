Денис Лебедев хочет сделать Ольгу Бузову лицом молокозавода

«Сейчас я каждый день пишу Ольге сообщения. Она их читает, но не отвечает. Я действительно влюбился в неё и продолжаю её любить. И я готов отказаться от других женщин! Собственно, я уже это сделал. Я один. И жду Олю. Очень надеюсь, что она хотя бы выслушает меня и примет самостоятельное решение — без влияния извне», - сообщил он в одном из своих последних интервью.

«Я даже не знаю, с чем это сравнить. Наверное, это когда ты потерял ключи от дома, где вся твоя жизнь, и не можешь их никак найти, а потом неожиданно увидел их на самом видном месте, и тебя накрыла волна счастья. Вот так же и с Ольгой…», - подытожил победитель шоу «Замуж за Бузову».





Более того, мужчина готов вести вместе со своей возлюбленной бизнес. По его словам, недавно ему предложили вложить крупную сумму денег в строительство молокоперерабатывающего завода, и он хотел предложить теледиве стать лицом и совладелицей этого предприятия.Лебедев признается, что Бузова для него особенная женщина. Ему нравилось в ней абсолютно все: ее ноги, запах, манера поведения, умение говорить и двигаться. Он уверяет, что Оля на 100% его женщина.