Ольга Бузова призналась в интервью, что хочет сыграть главную роль в кино





Напомним, что на счету у Бузовой есть несколько эпизодических ролей, но при этом она уверена, что маленьких ролей не бывает, но была бы рада сыграть главную роль хоть в мелодраме, хоть в очередной версии про Джеймса Бонда.Также в интервью Ольга рассказала, что несмотря на очень плотный рабочий график она находит время для просмотра киноновинок и даже посещает кинотеатр. Правда, ночью и в одиночестве.Также певица призналась, что когда у нее стало посвободнее со временем, она ночи напролет смотрела сериал «Сплетница».Примечательно, что на днях бывший супруг поделился фото со своей новой женой Анастасией Костенко, и рассказал, что они с любимой ходили в кино на премьеру «Звезда родилась» про Леди Гагу. Сюжет фильма многим напомнил судьбу самой Ольги Бузовой.