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Ольга Бузова призналась в интервью, что хочет сыграть главную роль в кино

Популярная певица и ведущая «ДОМа-2» Ольга Бузова нацелилась на кинематограф и призналась в одном из последних интервью, что хотела бы исполнить главную роль в мелодраме или «бондиане».

Напомним, что на счету у Бузовой есть несколько эпизодических ролей, но при этом она уверена, что маленьких ролей не бывает, но была бы рада сыграть главную роль хоть в мелодраме, хоть в очередной версии про Джеймса Бонда.

Ольга Бузова призналась в интервью, что хочет сыграть главную роль в кино

Также в интервью Ольга рассказала, что несмотря на очень плотный рабочий график она находит время для просмотра киноновинок и даже посещает кинотеатр. Правда, ночью и в одиночестве.

Ольга Бузова призналась в интервью, что хочет сыграть главную роль в кино

Также певица призналась, что когда у нее стало посвободнее со временем, она ночи напролет смотрела сериал «Сплетница».

Ольга Бузова призналась в интервью, что хочет сыграть главную роль в кино

Примечательно, что на днях бывший супруг поделился фото со своей новой женой Анастасией Костенко, и рассказал, что они с любимой ходили в кино на премьеру «Звезда родилась» про Леди Гагу. Сюжет фильма многим напомнил судьбу самой Ольги Бузовой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:52

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