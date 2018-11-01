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Главным дизайнером Hyundai и Kia назначен Люк Донкервольке

Сегодня стало известно, что руководством южнокорейского концерна Hyundai-Kia принят на должность главного дизайнера опытный бельгийский специалист Люк Донкервольке.

Уже с 1 ноября новый сотрудник приступит к исполнении своих обязанностей, направленных на постепенное улучшение внешности новых моделей и ныне продающихся автомобилей. Примечательно, на протяжении нескольких лет специалист из Бельгии трудился в корейских бренда Hyundai и Genesis, которые не скрывают огромной благодарности за успешный труд дизайнера.

Главным дизайнером Hyundai и Kia назначен Люк Донкервольке

Однако до работы с вышеуказанными компаниями, Люк Донкервольке порядка 20 лет отдал немецкому автомобилю концерну Volkswagen Group, где являлся одним из ведущих специалистов, выступающим за выпуск новых моделей компаний Bentley, Lamborghini и Skoda. Вместе с тем, бывший главный дизайнер южнокорейского концерна все же останется в штате предприятия, однако продолжит работать лишь в качестве консультанта по вопросам, связанным с дизайном будущих машин. Эксперты прогнозируют серьезные обновления в дальнейшем отображении дизайна новых машин, выпускаемых корейским производителем.



 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 16:50

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