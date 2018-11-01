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«Дом-2»: Ендальцева чуть не набросилась на Кондратьева, когда он озвучил её расценки

Анастасию Ендальцеву разозлило то, что Денис Кондратьев озвучил в эфире ее расценки.

На днях на Сейшельские острова прибыл новенький участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Денис Кондратьев. Парню не удалось завоевать Оксану Ряску на Поляне, поэтому он решил испытать свою удачу на «Острове любви» и построить романтические отношения с Анастасией Ендальцевой.

«Дом-2»: Ендальцева чуть не набросилась на Кондратьева, когда он озвучил её расценки

Сначала роман Насти и Дениса начинался очень красиво, но через несколько дней все изменилось. Молодые люди напрочь разругались. А видеоролик, который несколько часов назад появился в Сети, говорит о том, что Ендальцева и Кондратьев продолжают вовсю выяснять отношения.

На видео видно, как Анастасия и Денис, не подбирая выражений, принялись очень бурно обмениваться претензиями. Участники начали во всеуслышание обсуждать, кто из них дороже стоит. В определенный момент дискуссия дошла до точки кипения, и Ендальцева не смогла больше выслушивать от Кондратьева о своих же расценках, поэтому резко сорвавшись с места побежала выливать на своего бывшего избранника стакан с белой жидкостью.

Нужно сказать, что Кондратьев не заставил себя долго ждать и плеснул в ответ на девушку горячим кофе. Тем не менее, на этом громкий скандал молодых людей не закончился. Как оказалось, Ендальцевой не понравилось то, что ее экс-возлюбленный ей ответил. В итоге длинноволосая красавица принялась бросать в парня различные предметы, которые только попадались ей под руку.

«Дом-2»: Ендальцева чуть не набросилась на Кондратьева, когда он озвучил её расценки

Отметим, что конфликт Анастасии Ендальцевой и Дениса Кондратьева уже вовсю обсуждают телезрители реалити-шоу «Дом-2» в Сети. Некоторые поклонники телепроекта недоумевают, как таких ребят до сих пор оставляют в Периметре, а кое-кто из фанатов в очередной раз поспешил подчеркнуть, что новое руководство шоу ради повышения рейтингов готово на все.

«Во что превратили проект о любви? Раньше я только и ждала очередного выпуска «Дом-2», а сейчас.. Новое руководство шоу явно сошло с ума, раз содержит вот таких вот особ на реалити и еще платит им за повышение рейтингов!» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:55

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