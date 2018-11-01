Звезды «ДОМа-2» Саша Гобозов и Андрей Черкасов снимутся в кино в главных ролях
Бывший участник телестройки Саша Гобозов и ведущий «ДОМа-2» Андрей Черкасов приглашены на главные роли в фильме «Братишка».
Съемки нового фильма начнутся уже в ноябре и, по словам Гобозова, его утвердили на главную роль, а его партнером по фильму станет его друг Черкасов, которого он некогда «подтянул на «ДОМ-2».
Александр с юмором отмечает, что на телестройке Андрей «вырос» до ведущего, а теперь у него есть шанс стать народным артистом.
Примечательно, что самого Гобозова на фильм «подтянул» еще один домовец – Андрей Зубенко, снявшийся в первой части фильма.
Зубенко познакомил Александра с режиссером фильма, когда Саша приезжал в Тюмень, и они, пообщавшись, составили творческий союз.
Гобозов рассказал, что первую часть фильма можно посмотреть в Сети, а фильм с его участием появится там позже.
Съемки нового фильма начнутся уже в ноябре и, по словам Гобозова, его утвердили на главную роль, а его партнером по фильму станет его друг Черкасов, которого он некогда «подтянул на «ДОМ-2».
Александр с юмором отмечает, что на телестройке Андрей «вырос» до ведущего, а теперь у него есть шанс стать народным артистом.
Примечательно, что самого Гобозова на фильм «подтянул» еще один домовец – Андрей Зубенко, снявшийся в первой части фильма.
Зубенко познакомил Александра с режиссером фильма, когда Саша приезжал в Тюмень, и они, пообщавшись, составили творческий союз.
Гобозов рассказал, что первую часть фильма можно посмотреть в Сети, а фильм с его участием появится там позже.