Звезды «ДОМа-2» Саша Гобозов и Андрей Черкасов снимутся в кино в главных ролях





Съемки нового фильма начнутся уже в ноябре и, по словам Гобозова, его утвердили на главную роль, а его партнером по фильму станет его друг Черкасов, которого он некогда «подтянул на «ДОМ-2».Александр с юмором отмечает, что на телестройке Андрей «вырос» до ведущего, а теперь у него есть шанс стать народным артистом.Примечательно, что самого Гобозова на фильм «подтянул» еще один домовец – Андрей Зубенко, снявшийся в первой части фильма.Зубенко познакомил Александра с режиссером фильма, когда Саша приезжал в Тюмень, и они, пообщавшись, составили творческий союз.Гобозов рассказал, что первую часть фильма можно посмотреть в Сети, а фильм с его участием появится там позже.