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Звезды «ДОМа-2» Саша Гобозов и Андрей Черкасов снимутся в кино в главных ролях

Бывший участник телестройки Саша Гобозов и ведущий «ДОМа-2» Андрей Черкасов приглашены на главные роли в фильме «Братишка».

Съемки нового фильма начнутся уже в ноябре и, по словам Гобозова, его утвердили на главную роль, а его партнером по фильму станет его друг Черкасов, которого он некогда «подтянул на «ДОМ-2».

Звезды «ДОМа-2» Саша Гобозов и Андрей Черкасов снимутся в кино в главных ролях

Александр с юмором отмечает, что на телестройке Андрей «вырос» до ведущего, а теперь у него есть шанс стать народным артистом.

Примечательно, что самого Гобозова на фильм «подтянул» еще один домовец – Андрей Зубенко, снявшийся в первой части фильма.

Звезды «ДОМа-2» Саша Гобозов и Андрей Черкасов снимутся в кино в главных ролях

Зубенко познакомил Александра с режиссером фильма, когда Саша приезжал в Тюмень, и они, пообщавшись, составили творческий союз.

Гобозов рассказал, что первую часть фильма можно посмотреть в Сети, а фильм с его участием появится там позже.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:20

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