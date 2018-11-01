Виктория Боня похвасталась в Instagram новым цветом своих волос

«Мои волосы не пострадали, а восстановились после экспериментов с окрашиваниями. С уверенностью говорю, что это лучшее наращивание в Москве! Нигде такого больше нет, ни в Америке, ни в Европе!», - написала она.

«Как вам? В итоге я подстригла их ещё короче! Да или нет?», - поинтересовалась у подписчиков девушка и получила огромное количество комплиментов, несмотря на происки хейтеров.





Эта идея получила огромную поддержку, поскольку пользователи считают, что перемены в жизни, даже такие маленькие, очень полезны. Однако поменять цвет волос девушка так и не решилась, судя по всему, вовремя вспомнив, что темный оттенок подчеркивает возраст и все несовершенства лица.Вместо этого девушка окрасилась в привычный ровный русый цвет с теплым золотым отливом, который безупречно сочетается с ее природной красотой, а также сглаживает недостатки, придавая чертам лица мягкости.На своей странице в социальной сети Instagram Вика опубликовала фото, на котором продемонстрировала результат работы своего мастера по волосам, порекомендовав его салон красоты всем неравнодушным к этой теме поклонницам.Фанатам понравилось то, как стала выглядеть Боня после очередного визита к стилисту, но ей самой, судя по всему, не очень. В этот же день она разместила в микроблоге новый снимок, на котором позировала уже с короткой стрижкой.