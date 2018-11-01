АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

Наталья Варлей рассказала, что дефолт больно ударил по ней

Актриса Наталья Варлей дала откровенное интервью. Звезда фильма «Кавказская пленница» рассказала о непростых для страны временах, и как они больно ударили по ней.

Наталья Варлей рассказала, что дефолт больно ударил по ней

Наталья Варлей сообщила, что в 90-е годы экономический кризис затронул не только простых граждан страны, но и звезд шоу-бизнеса. Артистка рассказала, что из-за дефолта она потеряла все сбережения. Звезда «Кавказской пленницы» призналась, что долгое времени откладывала средства, чтобы приобрести загородный дом. Но экономический кризис полностью разрушил ее планы на будущее. Наталья Варлей признается, что до последнего не могла поверить, что кого-то могут лишить всех заработанных честным трудом сбережений. Знаменитость находилась в шоке.

Наталья Варлей рассказала, что дефолт больно ударил по ней

Спустя времени актриса переосмыслила события давних лет. Сейчас знаменитость отмечает, что деньги всегда можно заработать, а самое страшное — это потерять близкого и любимого человека.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Honor представила планшет Honor
В Huawei представили смарт-часы Honor Watch Magic
Денис Лебедев хотел оплатить лицом Ольги Бузовой
В Ижевске подросток стал жертвой детали от фонтана
Итальянская полиция получила бронированные
«Дом-2»: У Натальи Игруновой сломано 2 кости,
Телепроект «Дом-2» отказался оплачивать свадьбу
Компания Meizu в России начала прием предзаказов
Новый Cadillac CT5-V или CTS-V замечен во время
Главным дизайнером Hyundai и Kia назначен Люк
Наталья Варлей рассказала, что дефолт больно
В Великобритании разрешили использование
Беременная Алена Савкина во второй раз становится
«Роскосмос» показал видео аварии корабля «Союз» с
Спортпрототип LADA EVA удивил пользователей Сети
Андрей Шабарин выдвинул Алиане Устиненко
Звезды «ДОМа-2» Саша Гобозов и Андрей Черкасов
Освободившийся от пожилой жены Гоген Солнцев
Елизавета Боярская впервые вышла в свет с
Денис Лебедев хочет сделать Ольгу Бузову лицом
«Дом-2»: Ендальцева чуть не набросилась на
Ольга Бузова призналась в интервью, что хочет
Супруга Александра Кержакова стала ведущей
Виктория Боня похвасталась в Instagram новым
Lexus LX 570 вышел в очередной лимитированной
В Москве женщину убило колесо, отлетевшее от
Компания Skoda установила новый рекорд по мировым
Ольга Рапунцель заявила в Instagram, что не
Дана Борисова подает в суд на бывшего супруга
Американцы считают, что Опра Уинфри и Том Хэнкс
Просмотреть все новости