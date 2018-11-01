Наталья Варлей рассказала, что дефолт больно ударил по ней





Наталья Варлей сообщила, что в 90-е годы экономический кризис затронул не только простых граждан страны, но и звезд шоу-бизнеса. Артистка рассказала, что из-за дефолта она потеряла все сбережения. Звезда «Кавказской пленницы» призналась, что долгое времени откладывала средства, чтобы приобрести загородный дом. Но экономический кризис полностью разрушил ее планы на будущее. Наталья Варлей признается, что до последнего не могла поверить, что кого-то могут лишить всех заработанных честным трудом сбережений. Знаменитость находилась в шоке.Спустя времени актриса переосмыслила события давних лет. Сейчас знаменитость отмечает, что деньги всегда можно заработать, а самое страшное — это потерять близкого и любимого человека.