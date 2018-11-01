В Москве женщину убило колесо, отлетевшее от грузовика





Женщина-пешеход находилась на остановке и собиралась садиться в такси, когда от грузовой машины отсоединилось заднее колесо и отлетело в ее сторону, причинив смертельные травмы. Известно, что рядом находился прохожий, которому чудом повезло не оказаться на пути у колеса.В правоохранительных органах заявили, что вины водителя в инциденте нет.